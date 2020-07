Quiroga: «Los derechos se cumplen»

El propietario de Sports TV Rights, José Quiroga, aseguró hoy en la reunión de Consejo Superior de la División Profesional de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), aseguró que los derechos de TV, por contratos, se deben cumplir, así como también afirmó que está abierto a negociar para adecuarse a un nuevo calendario y quizás menos partidos de los pactados para la temporada 2020, siendo que esto no afectará de sobremanera a lo estipulado.

«Somos respetuosos con el desevolvimiento de la Federación (Boliviana de Fútbol), pero también tenemos compromisos con terceros, que son las cooperativas, operadores privados. Como verán, así como nos piden las cuotas, nosotros también tenemos que cobrar. Eso tenemos que revisarlo, nosotros no nos ponemos en contra del desarrollo del fútbol boliviano, más con el problema actual», aeveró Quiroga.

Al respecto, Fernando Costa, titular de Always Ready, se animó a preguntar a Quiroga sobre una eventual reanudación del campeonato Apertura 2020 (restan 14 jornadas) y una posible cancelación del certamen Clausura, situación que podrìa derivar en un acuerdo entre partes. A ello respondió el propietario de Sports TV Rights al indicar que «Tenemos total disposición, no somos generadores de conflicto, no buscamos el lado malo. Para nosotros es más fácil hacerlo sencillo que complicado, estamos del lado del fútbol boliviano y estamos del lado del diálogo siempre y cuando sea de beneficio para ambos bandos».

Asimismo, desde la parte legal, se hizo un análisis sobre el proyecto «Unidos por el Fútbol» de Marcelo Claure, situación que estuvo a cargo de un abogado que desmenuzó la normativa y la propuesta como tal a partir de la normativa FIFA.

