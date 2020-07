Recursos financieros retenidos por Legislativo afectará la atención a las pequeñas empresas

ABI

Los recursos retenidos por la mayoría parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), afectará la atención de créditos a favor de las pequeñas y medianas empresas, para cuyo plan el Gobierno gestionó $us 130 millones ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), alertó este lunes el viceministro de Inversión Pública, Gonzalo Quiroga.

«Si no tenemos este crédito de $us 130 millones del BID, que son específicos para el tema de las pymes, no sé qué vamos hacer. Estamos afectando la capacidad de soportar al sector de la pequeña y mediana empresa», puntualizó.

De no desembolsarse el crédito aprobado por el BID, el Estado no tendrá la capacidad de soportar las garantías para que ese sector de la economía nacional pueda acceder a créditos, inclusive, en condiciones más blandas de las inicialmente anunciadas, dijo.

Las operaciones de desembolso que demanda el Ejecutivo «son imprescindibles» para atender la economía de las pequeñas empresas y evitar inconvenientes para acceder a capacidades financieras de mayor alcance, puntualizó la autoridad viceministerial.

«Necesitamos trabajar urgente para que las pequeñas y medianas empresas no tengan puedan acceder a créditos y capacidades financiera mayores», remarcó.