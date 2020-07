El líder de Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, aseguró que no cortarán el suministro de agua en la zona sur e indicó que no buscan confrontación en K’ara K’ara.

“El agua es un elemento vital el cual no vamos a cotar porque no estamos buscando enfrentamientos entre la zona norte y zona sur. Esta lucha es contra los delincuentes, las autoridades están cometiendo demasiados atropellos es por eso que pedimos que se retiren”, indicó Molina.

Resistencia se retracta y decide no cortar con el suministro de agua en K'ara K'ara. De la misma manera, aseguró que…

De la misma manera, aseguró que continuarán echando basura a los domicilios de las autoridades, tanto de la gobernadora Esther Soria, como del alcalde José María Leyes.

Ayer, integrantes de la resistencia tapiaron el ingreso de la Alcaldía de Cercado y señalaron que impedirán el ingreso de carros cisternas a K`ara K`ara.

“Pedimos a la ciudadanía reúna su basura en un lugar y nosotros la vamos a recoger y botar en la casa del Alcalde y de la Gobernadora. No vamos a permitir focos de infección. Vamos a cerrar la entrada a K`ara K`ara y no vamos a permitir el ingreso de carros cisternas. No vamos a permitir sus chantajes”, indicó Molina a través de un video.