Robert Blanco: «Esto está peor que antes»

El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Robert Blanco, denunció que «algo raro» está sucediendo dentro de la entidad y que ha empeorado la situación entre los dirigentes del Comité Ejecutivo y de los clubes de la División Profesional.

«Esto está peor que antes. Antes podía pedir información, me la negaban pero al final me la daban por medio de las cartas, ahora no recibo ninguna información. Han cerrado mis oficinas que tenía en el edificio de la federación aquí en Santa Cruz. No sé qué está pasando», denunció Blanco.

Esta actitud del resto del Comité Ejecutivo contra Blanco surgió, de acuerdo a lo que menciona el dirigente cruceño, después de tratar de hacer valer su derecho para ascender de vicepresidente a presidente de la FBF tras el fallecimiento de César Salinas Sinka.

«Antes había diferencias, lo admito, pero no se vivía una situación como ésta. Todos los clubes de la División Profesional deben estar alertas. No quiero pensar en qué sucederá de aquí en adelante», indicó Blanco, quien conversa con los presidentes de los clubes y de las asociaciones para encontrar un punto de entendimiento.

Blanco está esperando una respuesta a la carta que envió a la Conmebol y a la FIFA. En la misiva, el dirigente de Destroyers hace notar que su persona debe asumir el cargo de presidente provisional hasta llamar a un Congreso para la elección del presidente que completará la gestión 2018-2022. También envió una carta dirigida al Comité Ejecutivo de la Federación con la misma referencia.

En caso de recibir una respuesta contraria a su posición, Blanco optará por instalar un amparo constitucional para hacer respetar su derecho y dejar sin efecto que Marcos Rodríguez tome el mando de la institución.

Detrás de Blanco hay seis clubes (Wilstermann, Bolívar, Oriente Petrolero, Blooming, Royal Pari y Guabirá) que respaldan su pedido, en el otro lado están los ‘oficialistas’ con Rodríguez. A nivel de asociaciones, siete están con Rodríguez y dos no han tomado una postura definida.

«Estamos conversando con los clubes y con las asociaciones, hay el respaldo y serán ellos los que tengan la última palabra. Me han expresado su apoyo, pero hay que ver qué sucede más adelante», concluyó Blanco.