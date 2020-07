Romero presenta síntomas de coronavirus y un juez autoriza su salida a un centro médico

El pasado 18 de junio, Romero ganó una acción de libertad y se benefició con detención domiciliaria, luego de cinco meses de permanecer detenido de forma preventiva en el penal de San Pedro La Paz.

Foto de archivo del exministro de Gobierno, Carlos Romero.

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, mediante su defensa solicitó al juez Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer, Alan Zárate, autorizar su salida a un centro médico debido a que se encuentra delicado de salud y con síntomas de coronavirus.

«Señor juez, toda vez que me encuentro en un estado delicado de salud crítico (sic), ya que me encuentro con todos los síntomas del Covid-19, y que me es imposible poder respirar, pido a su autoridad autorizar la salida judicial en el centro de salud más cercano para que pueda ser atendido ya que corre riesgo mi vida», expone el exministro en su petición escrita, según informó la red ATB.

Según el mismo medio, el Juez dio curso a la solicitud de la exautoridad, que cumple detención domiciliaria.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El pasado 18 de junio, Romero ganó una acción de libertad y se benefició con detención domiciliaria, luego de cinco meses de permanecer detenido de forma preventiva en el penal de San Pedro La Paz.

El exministro de Gobierno está acusado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes por los hechos de corrupción detectados en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn).

Este caso se abrió a denuncia de la diputada Rose Marie Sandoval, quien reveló presuntos hechos de corrupción en los contratos que hizo la Uelicn con un consorcio de empresas lideradas por Horizontal de Aviación para el mantenimiento de aeronaves de las fuerzas de tarea conjunta ‘Diablos Rojos’ y ‘Diablos Negros’.

Fuente: Opinión