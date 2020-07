Rusia amenaza a Reino Unido por sanciones «hostiles»

Rusia amenazó con responder a las sanciones «hostiles» anunciadas el lunes (06.07.2020) por Londres contra 49 personas y organizaciones, principalmente rusas y saudíes, en el marco de un nuevo mecanismo para castigar las violaciones «notorias» de los derechos humanos.

«Rusia se reserva el derecho de adoptar medidas de represalia en relación con la decisión hostil del Reino Unido», indicó en un comunicado la embajada rusa en la capital británica.

El gobierno británico anunció el lunes sanciones contra 49 individuos y organizaciones como parte de un nuevo mecanismo establecido por el Reino Unido para castigar de forma autónoma las violaciones de los derechos humanos tras su salida en enero de la Unión Europea.

La lista de entidades cuyos activos serán congelados incluye a 25 rusos acusados de la muerte del abogado Serguéi Magnitsky en 2009 y a 20 saudíes sospechosos de participar en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Estambul en 2018, anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, en el Parlamento británico.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

UK foreign secretary announces first targets of new sanctions regime, including:

– Those involved in murder of Russian Sergei Magnitsky

– Those behind the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi

– People who carried out violence against the Rohingyahttps://t.co/9OWUEDCa2O pic.twitter.com/5Zgbxc82IR

— BBC Politics (@BBCPolitics) July 6, 2020