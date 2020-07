Santa Cruz sufre ‘turbión’ de contagios de Covid-19 tras flexibilizar la cuarentena

Primera semana de mayo de 2020. El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda (hoy luchando contra el Covid-19), alertaba con no bajar la guardia ante la pandemia por coronavirus e instaba a prepararse para el ‘turbión’ de contagios. Su advertencia parece haberse cumplido, pues ahora los nuevos contagios se cuentan por miles. Según el último dato del Ministerio de Salud, solo el jueves se confirmaron 1.938 nuevos infectados, de los cuales 1.073 corresponden al departamento cruceño, la cifra más alta registrada desde que la capital oriental reportara el primer caso, el 10 de marzo pasado.

Los números exhiben el ascenso de los nuevos casos y hablar en términos de ‘cifras récords’ se hace más habitual con el pasar de los días y en un escenario de ‘cuarentena flexible’ que tiene a la población como hormigas en diferentes zonas del país.

Caos en la ciudad

Más allá de los números fríos, lo que se percibe en las calles trasciende de lo que llaman ‘cuarentena flexible’. Así lo afirma Jaime Vélez, un repartidor de una empresa de delivery, quien expone “que es un peligro salir a la calle a raíz del descontrol”.

Sin ir más lejos, el mercado Los Pozos volvió a ser tierra de nadie. Cachivacheros y ambulantes son dueños y señores de las aceras. Proliferan los vendedores de ropa, barbijos, comida callejera, hierbas medicinales y alimentos perecederos como fruta y verdura.

La faceta es similar en otros centros de abastecimiento, como en el caso de los mercados Los Pocitos, en el Plan 3.000 (foto). Los controles anunciados por la Alcaldía y la Policía no surten en efecto, ya que el desorden es el común denominador en Santa Cruz.

Según los reportes de las autoridades de Salud, desde principios de mes, Bolivia pasó de tener 32.125 contagiados a 54.156 escala nacional. Y la curva va en ascenso. Mientras los decesos ya suman 1.984.

Además de los 1.938 nuevos casos registrados en la pasada jornada (jueves 16 de julio), el miércoles (15 de julio) se contabilizaron 1.351 nuevos contagiados, mientras el martes, 1.617 nuevos infectados.

En Santa Cruz, el 16 de julio se registraron 1.073 nuevos casos positivos, según el reporte del Sedes.

Los nuevos horarios de atención en las entidades financieras (de 07:30 a 14:30, en otros casos hay media hora de diferencia en la atención) y de los supermercados (se aumentó una hora y atienden de 07:00 a 16:00) permite un trabajo más holgado, pero se puede notar que ya no es imprescindible el ingreso de acuerdo al último dígito de la cédula de identidad.

Sergio Weise, presidente de la Asociación Boliviana de Supermercados, señaló a EL DEBER que las 35 salas que atienden al público muestran una dinámica similar a días anteriores, pero donde se percibe el movimiento es en la calle.

Por fortuna, no se perciben las filas de semanas atrás en estos espacios mencionados. No obstante, son las personas que buscan inscribirse al padrón electoral, jóvenes que rozan la mayoría de edad principalmente (foto), quienes copan las oficinas y lugares dispuestos por el Servicio de Registro Cívico.

En los últimos cuatro días, la velocidad de avance que estaba en 1,12 subió a 1,57 en Santa Cruz, pero en el resto del país los números son relativamente estables. La causa no es otra que la flexibilización de las actividades, si no se da un paso atrás el colapso del sistema será inminente«, sostuvo el médico infectólogo Juan Saavedra.

El galeno enfatizó que si se mantiene la tendencia y si se suman los casos graves, la situación será peor, por lo que se debe analizar y planificar con mayor profundidad.

El doctor Saavedra agregó que la ‘filosofía’ de cerrar o abrir todo es un error, por lo que lo más viable sería volver a la cuarentena rígida y poco a poco hacer el proceso de apertura que se ve en otros países.

El especialista considera que las autoridades deben buscar alternativas a la flexibilización de la cuarentena para que el aumento de casos sea controlado.

Las autoridades del Sedes no descartan sugerir que se retomen las medidas rígidas si lo casos se descontrolan. Similar opinión tienen autoridades municipales, que aseguran que analizarán esta situación en la reunión del Comité Operativo de Emergencia Departamental (COED).

El secretario General de la Gobernación de Santa Cruz, Roly Aguilera, también pidió a la población acatar las normas de bioseguridad para evitar el descontrol de la pandemia.

La autoridad dijo el jueves que el objetivo es llevar a que la cifra de recuperados sea mayor de la de contagiados y celebró que la población respete la cuarentena que se dicta a partir de las 17:00.

El comandante interino de la Policía, René Gómez, asegura que existe un endurecimiento en los 42 puntos de control distribuidos en la ciudad, logrando en conjunto con el Ejército que la gente tome conciencia.

Hasta el momento hay 200 vehículos retenidos porque sus conductores violaron la ordenanza y hay 600 efectivos policiales haciendo controles, según Gómez.

Sin embargo, antes de las 17:00 la faceta en la capital cruceña es otra. El tráfico y embotellamiento volvieron y amenazan al optimismo de la Gobernación. Es cierto que las calles permanecen prácticamente desiertas en los horarios establecidos, pero la gente percibe que la situación es otra y hablar del ‘turbión de contagios’ no les parece descabellado.

A esto se suman las quejas en redes sociales, que los centros médicos (incluidos los que resguardan la salud de personas con seguro laboral) no cuentan con pruebas rápidas o no pueden realizar las pruebas de hisopado PCR, puesto que el Cenetrop (Centro Nacional de Enfermedades Tropicales) no da abasto.

A esto se suma la alta demanda que hay en los cementerios y el crematorio municipal. El director de cementerios de la municipalidad, Ronald Romero, admitió que los cuerpos se juntan y hay que esperar hasta 48 horas para dar este servicio que reporta un promedio de 10 cremaciones diarias.

Fuente: https://eldeber.com.bo