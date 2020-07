Se trepó a la ventana del hospital para despedirse de su madre que murió de coronavirus

El joven pudo despedirse de su madre, de 73 años, quien minutos después murió por complicaciones respiratorias por el coronavirus. Sucedió en Palestina.

La Nación

El mundo sigue registrando muertes y nuevos casos de Covid-19mientras las esperanzas están puestas en el desarrollo de una vacuna. En este contexto de pandemia, un hombre trepó hasta la ventana de un hospital para ver a su madre por última vez antes de que muriera por causa del coronavirus.

Las imágenes de Jihad Al-Suwaiti, el joven palestino que escaló hasta la ventana de la habitación en la que estaba internada su madre para despedirla, dieron la vuelta al mundo.

El joven subió varios pisos por las paredes externas del hospital para llegar a la ventana de la habitación en la que se encontraba su madre. La mujer, de 73 años, que murió por complicaciones respiratorias derivadas del coronavirus, pudo ver a su hijo minutos antes de partir.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020