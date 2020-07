Sebastián Yatra envió un mensaje a Tini Stoessel y habló de su relación con Danna Paola

Para poner fin a las especulaciones, el cantante colombiano habló claro de sus sentimientos tras la ruptura amorosa

Gran cantidad de seguidores han señalado a Danna Paola como la posible causante de la ruptura de Sebastián Yatra con Tini Stoessel (Foto: Instagram)

Luego de que Tini Stoessel y Sebastián Yatra dieran a conocer a mediados de mayo pasado el final de su mediática relación sentimental, noticia que compartieron cada uno por separado en sus respectivos perfiles sociales, han surgido insistentes rumores que afirman que la causante de la ruptura habría sido la mexicana Danna Paola, señalándola como la tercera en discordia.

En aquel comunicado, ambos cantantes dejaron en claro que se separaban en los mejores términos, e incluso dedicaron sólo buenos pensamientos el uno del otro. Aunque habían mantenido en bajo perfil los pormenores de su ruptura, es hasta ahora que el cantante colombiano ha decidido declarar cómo se siente a casi dos meses de la separación y cuál es su postura frente a los diretes en torno a él, su ex pareja y la cantante mexicana de Mala fama.

El reggaetonero habló sereno y sin rodeos sobre sus sentimientos y lo que pasa por su mente en estos días donde se ha mantenido trabajando en nueva música desde su aislamiento en Colombia: “Mi corazón está bien, terminé con Martina ya hace casi dos meses, obvio no fue un momento fácil y no lo ha sido . Nos seguimos queriendo cantidades y yo siempre voy a querer lo mejor para ella, siempre vamos a respetarnos, siempre nos vamos a tener un gran cariño”, expresó en una charla con la conductora de Univisión Chiquinquirá Delgado a través del segmento en línea El Break de las 7.

La relación entre ambos intérpretes fue celebrada por seguidores de ambos (Foto: Archivo)

Yatra expresó que uno de los motivos principales de la ruptura con quien fuera su novia por poco más de un año se debe al distanciamiento geográfico y a la proyección de un futuro que habría de separar sus caminos, sin embargo, no descartó la posibilidad de en algún momento juntarse a conversar con Tini a quien le envió sólo buenos deseos:

Tomamos una decisión para que cada cual haga lo que le nace del corazón al máximo, en este momento ella está allá en Argentina, yo estoy en Colombia y aunque tengamos carreras muy similares, también nuestras metas de vida o a largo plazo también a veces van por distintos caminos. Nosotros hablamos todo muy bien, como podíamos, y se dejó todo como bien claro, yo creo que tranquilos… seguramente más adelante cuando nos veamos podamos hablar en buenos términos y estar tranquilos los dos, yo sólo deseo que ella y su corazón estén muy bien

El reggaetonero aseguró también que Tini marcó su vida de manera importante, por lo que guarda un grato recuerdo de la relación amorosa que incluso calificó como un milagro: “Yo lo que siempre digo, el hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso para mí, esto que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida, para mí siempre seguirá siendo un milagro muy bonito, positivo, algo con lo que he crecido y ojalá siempre podamos conservar esa bonita amistad”

Danna Paola festejó su cumpleaños con una transmisión online en la que Yatra estuvo presente (Foto: Twitter de Danna Paola)

Luego del anuncio de la separación y debido quizá a la cercanía musical que el colombiano ha tenido con Danna Paola, con quien ha mantenido una relación amistosa a distancia, y una comunicación directa, los rumores que apuntan a una posible relación entre ambos han sido descartados por el intérprete, quien afirmó que su relación es únicamente amistosa y profesional:

Con Danna somos colegas, amigos, nos la llevamos súper bien, estamos haciendo una canción juntos que les va a encantar, no puedo decir cuándo sale, y la empezamos a hacer durante la cuarentena, a distancia

