Sector gremial está en peligro, hay dos muertos con síntomas en El Alto

Luis Escobar / La Paz

Los gremiales forman parte de uno de los sectores más vulnerables al contagio del coronavirus y también son los que menos cumplen con las normas de bioseguridad, en especial en la ciudad de El Alto, según las autoridades locales. En los últimos tres días, dos comerciantes perdieron la vida con síntomas del virus en esa ciudad, de acuerdo con autoridades de la Alcaldía.

“Nos informaron que dos gremiales lamentablemente fallecieron con síntomas de Covid-19. Aún no sabemos si tienen o no el virus. Esta situación preocupa a la familia gremial. El contagio en El Alto es muy disperso, en 120 (zonas) registramos los contagios y no están concentrados en un lugar”, dijo Henry Contreras, director de Gobernanza de la comuna alteña.

El director de la Unidad de Mercados de la Alcaldía alteña Luis Terceros explicó que no existe un registro de los comerciantes infectados porque ellos no dan información sobre su oficio cuando se presentan a las consultas médicas.

“Los enfermos no informan que son gremiales y menos indican que pertenecen a determinada asociación y es lo que menos quieren decir. Pero por la información de la Dirección Departamental de Salud sabemos que los comerciantes y los transportistas son los más infectados. Además, nadie se percata si falta un afiliado”, explicó Terceros.

El funcionario contó que en los distritos 1, 2 y 3, un 80% de los comerciantes cumplen con el uso del barbijo y el restante no. En cambio, en el Distrito 8, sólo un 40% de los vendedores usan el barbijo y algunos sólo se ponen cuando la Intendencia realiza la inspección. “Después lo guardan en su bolsillo o lo bajan al cuello”, sostuvo.

Los vecinos tampoco son muy cuidadosos. De cada 10 personas sólo cuatro usan el barbijo, además salen con toda la familia. Es decir salen padres con sus niños para hacer compras pese a una de las principales recomendaciones: sólo debe salir un integrante del hogar para reducir su exposición.

“Tampoco cumplen con el distanciamiento físico porque no tienen una separación de 1,5 metros entre los puestos. La Dirección de Ferias y Mercados no tiene la capacidad porque somos 26 funcionarios, entre administrativos y técnicos. No abastecemos para las 416 ferias”, añadió Terceros.

Este número se incrementó en un 40% con la instalación de ferias en distintos puntos de la urbe. “Hay vecinos que ya no tienen los ingresos de antes, se organizaron y salieron a vender a las calles creando nuevas ferias. Hubo una proliferación y un incremento de un 40% el comercio. Este hecho se concretó con el visto bueno de las juntas vecinales”, afirmó.

Los comerciantes ambulantes van de feria en feria vendiendo todos los días sin cumplir con las restricciones establecidas por la Alcaldía. Los funcionarios también son agredidos, sostuvo Terceros. “En el Distrito 8 fuimos agredidos. En Río Seco hubo un enfrentamiento entre ambulantes y asociaciones legalmente establecidas. Estuvo la Policía, pero salimos de ahí porque no hay garantías cuando la pelea es sobre puestos”, explicó.

Los mercados son los principales sitios de contagio de la enfermedad, indicó el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Virgilio Prieto. “Los compradores deben usar el hipoclorito de sodio o lavandina para limpiar (los alimentos que adquieren en los mercados). Además, el uso de barbijos es obligatorio, pero no se da en los mercados. Tenemos que ver que las entidades de control punitivas actúen con radicalidad y la gente entienda y compruebe”, sostuvo.

Situación en Cochabamba

El intendente de Cochabamba Juan Aguayo explicó que varias personas visitan los mercados sin barbijos. “El lunes y martes (cuando pase la cuarentena rígida) haremos un control minucioso junto con la Policía y el Ejército. Si tenemos que detener gente, lo haremos”, dijo.

Aguayo aseguró que ahora no se puede controlar a los comerciantes “ilegales y ambulantes”, quienes son los que más incumplen con las medidas de bioseguridad. “Muchas veces están sin barbijos y guantes. Por ese motivo trabajamos con la dirigencia de los mercados para que nos ayuden en el control”, sostuvo. Indicó que se incrementarán 100 guardias desde la siguiente semana y aseguró que se instalaron rejas para evitar la circulación de los ambulantes.

Fuente: Página Siete