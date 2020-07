Sectores observan inestabilidad en el gabinete ministerial por la salida de Parada

El exministro de Economía, José Luis Parada, aseguró que se va del Gobierno por razones personales. Los exportadores advierten que con los cambios se pierde continuidad en la gestión. Expertos ven grietas internas en el Ejecutivo

Para todos fue una sorpresa. A menos de dos meses de las elecciones nacionales, el cambio de timón en el Ministerio de Economía es visto como una señal de debilidad en el Gobierno de transición, liderado por la presidenta Jeanine Áñez. Según analistas consultados, y usando términos futboleros, la jefa de Estado dejó escapar a su mejor hombre en el campo: José Luis Parada, el ahora exministro.

Su relevo también generó sorpresa. El nuevo ministro de Economía, Óscar Ortiz, tiene más un perfil político que técnico, precisa el economista Germán Molina.

Revisando la hoja de vida de Ortiz, se ve que la autoridad, durante la presidencia de Evo Morales, fue un duro senador opositor. Además, en las fallidas elecciones de octubre de 2019, fue candidato a la presidencia por la Alianza Bolivia Dice No, alcanzando un 4% de la votación.

Luego, tras la renuncia de Morales, fue parte del equipo de Gobierno que logró la pacificación del país; después de que la salida del exjefe de Estado desatara una escalada de violencia, debido a la movilización de sus seguidores.

En mayo, Ortiz fue posesionado como ministro de Desarrollo Productivo, en donde estuvo solo un mes, para luego saltar a la cartera de Estado que maneja la chequera del país.

“A dos meses de que se realicen las elecciones no se justifica un cambio, salvo que existan otras razones. El señor Ortiz no es del área económica, es un administrador de empresas, y su trayectoria en el sector público es más de carácter político. Parada era un tecnócrata, para mí, él era el Messi del área económica del Gobierno”, dijo Molina.

Desde la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) aseguran que Ortiz reúne las condiciones para asumir esta cartera de Estado. Sin embargo, observan que el cambio se dé en un contexto muy complicado para la economía.

“José Luis Parada fue un gran ministro, hizo muy buena gestión. Óscar Ortiz es un gran ministro es una persona que tiene en sus manos todo el proyecto de reactivación económica. Pero nos preocupan los cambios a estas alturas, en medio de una crisis económica y sanitaria”, dijo Oswaldo Barriga, presidente de Cadex.

El empresario aseguró que con los cambios se pierde la continuidad en la gestión estatal.

Una visión más crítica tiene el experto en gestión pública, José Luis Santistevan. Para él, el cambio demuestra la inestabilidad institucional del Ejecutivo que ha tenido muchas fallas en su conducción y, sobre todo, serios problemas para realizar su única misión: conducir al país a unas elecciones transparentes.

“Cuando uno mira el cambio permanente, ve inestabilidad en la función pública, que no va a permitir dar continuidad a lo que se estaba haciendo. Está muy claro, el Gobierno tiene serios problemas con sus colaboradores”, dijo.

Sobre los perfiles de ambos protagonistas de esta nota, dijo que tanto Parada y Ortiz, tienen una ideología liberal. Pero observó que Ortiz viene de un ala ultraconservadora del sector empresarial.

Los recursos económicos preocupan al sector privado. Rolando Kempff, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), señaló que más allá de quién ocupe esta cartera de Estado, es importante destrabar los créditos congelados por la Asamblea Legislativa.

El empresario no quiso opinar sobre el cambio, pero aseguró que Parada hizo una excelente gestión; al tomar las riendas de las finanzas públicas en un periodo de turbulencia.

Sobre Ortiz, afirmó que tiene un perfil interesante porque ha hecho una carrera política. A esto se suma su experiencia en el sector empresarial.

Cabe recordar que antes de ingresar a las arenas políticas, Ortiz fue gerente general de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

“No podemos meternos en política, pero es importante decir que la economía necesita una mayor inyección de liquidez. Estamos ante una de las peores crisis que ha vivido el país”, dijo Kempff.

El economista, Napoleón Pacheco calificó como una mala señal el cambio de ministro. Para él, esto refleja las pugnas internas que debilitan la gestión del Gobierno.

Con Ortiz, dijo habrá mayor dinámica, pero aseguró que tendrá poco margen de acción a dos meses de los comicios. “Tal vez sea más dinámico que Parada, pero dudo que las cosas cambien”, dijo.

En el gremio de los economistas, la salida del ‘profe’, como se lo conoce a Parada en ese ambiente, también generó sorpresa. Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, espera que todo se deba más a cuestiones personales o un desgaste físico de Parada.

Sobre su gestión, dijo que fue aceptable, pese al contexto adverso, que no dejó que su trabajo se refleje en mejores resultados.

Sobre Ortiz, sostuvo que tiene experiencia en el sector privado y político. “Sin embargo, habrá que ver qué pasa con la economía en los próximos meses, para evaluarlo”, afirmó.

En su carta de renuncia, Parada aseguró que su salida se debió a una decisión estrictamente personal.

«Durante estos ocho meses, tuve el honor de acompañar a su Excelencia como Ministro de Economía y Finanzas Públicas, oportunidad que se me dio para servir al pueblo boliviano desde esta importante cartera de Estado. Sin embargo, por temas personales, presento ante usted mi renuncia«, señala el documento enviado, el lunes, por Parada.

En las redes sociales

La salida de Parada no fue ajena en las redes sociales. Muchos observaron el cambio.

“Cambio de comando en economía. Sale Parada, quien tenía un perfil técnico alto, respetado en el gremio de los economistas y con mucha experiencia en gestión pública. Entra el senador Ortiz con un mayor perfil político que técnico. ¿Es adecuado este cambio en una crisis recesiva tan difícil?”, posteó el economista Gonzalo Chávez, en su cuenta de Twitter.

Mientras el analista financiero Mauricio Ríos García publicó en Twitter: «No cometamos el mismo error que Macri. Tratarán de incendiar el país de todas maneras, y lo inteligente no es intentar que no lo hagan, sino elegir el mejor motivo por el que buscarán hacerlo. No hubiera querido nunca estar en los zapatos de José Luis Parada».

“Era el único ministro que hablaba con solvencia y seriedad”, posteó José B. Gonzales en la misma red social.

Y las reacciones siguieron. El ministro de Defensa, Fernando López, tuiteó: «Gracias por haber dado tanto a Bolivia, estimado José Luis Parada, un orgullo haber trabajado en equipo».

