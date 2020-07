Sedes Cochabamba no recomienda uso del dióxido de cloro, pese a la aprobación de la Asamblea

El responsable de Epidemiología de Servicio Departamental de Salud, Rubén Castillo, expresó hoy que como institución no recomiendan el uso de dióxido de cloro, pese a la aprobación de la Asamblea Departamental.

“El dióxido de cloro no lo recomendamos como elemento para tratar, es un elemento para la desinfección. No tiene ninguna información científica con respecto a su efectividad, no lo vamos a recomendar”, expresó Castillo en conferencia de prensa.

Aseguró que para realizar un estudio que avale su uso se debe realizar investigaciones que toman tiempo y presupuesto.

Ayer, la Asamblea Departamental aprobó el proyecto de Ley de “Producción y distribución gratuita y supervisada de dióxido de cloro” como tratamiento alternativo para los pacientes con diagnóstico de Covid-19, a pesar de que este compuesto no está autorizado para su uso e incluso el Ministerio de Salud advirtió de sus riesgos.

El documento fue enviado a la Gobernación para su promulgación y publicación. Una de las disposiciones señala que se deberá un laboratorio para la producción del químico.

Castillo informó, además, que en la última jornada se registraron 193 nuevos casos de Covid-19, 14 fallecidos y 119 recuperados. La cifra total de contagiados se eleva a 6.887, 526 fallecidos, 150 sospechosos y 1.531 recuperados.