Siguen los cuestionamientos por la eliminación del Ministerio de Deportes

Tras más de un mes de la desaparición del ministerio de Deportes, las protestas por su eliminación siguen. Los profesionales en educación física, actividad física, ciencias del movimiento humano y deportes hicieron conocer sus molestias por la decisión del actual gobierno de disolver esa cartera, poniendo como causa principal la de ahorrar recursos para destinarlos a la salud y lucha contra el Covid-19.

En el comunicado afirman que “una vez más vemos con gran preocupación, que, sin fundamento teórico, las autoridades de turno están atentando contra una de las expresiones más importantes del Desarrollo Humano: El Deporte y sus diferentes manifestaciones”. Los profesionales que representan a estas instituciones no están de acuerdo en que el ministerio de Deportes, seis años después de su creación, se haya reducido a un viceministerio, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. El mismo está precidido por Augusto Chávez.

“El deporte es mucho más que un juego, mucho más que un factor de distracción para la sociedad. El deporte, el movimiento, la actividad física y la educación Física son medios indispensables para el desarrollo humano y en el contexto actual, un medio ideal para la prevención de enfermedades no transmisibles y enfermedades de tipo viral por el efecto que tiene la practica regular de actividad física sobre el sistema inmunológico”, dice una parte del comunicado.

Alertan que el problema de fondo en las gestiones del exministerio de Deportes ha sido que nunca se ha puesto a la cabeza de esta institución a profesionales especialistas en el área. “Han sido economistas, abogados, comunicadores sociales, ex deportistas etc. quienes han guiado al deporte nacional por muchos años, usurpando funciones y cometiendo el primer acto de corrupción que un funcionario público puede cometer cuando acepta un cargo para el cual no tiene las competencias ni formación académica necesarias”, afirman.

En la actualidad hay 14 escuelas superiores de formación de maestros y cuatro universidades entre estatales y privadas, que vienen formando profesionales especialistas en las ciencias del movimiento humano. “Debemos sumar más de 100 profesionales graduados en educación física y deportes en el exterior del País”, aseguran.

Por último, este movimiento manifestó que se siente afectado por la decisión de eliminar el ministerio de Deportes, además de discriminados porque hace ver al área de desempeño profesional de ellos, “como un gasto innecesario y no como lo que realmente es, una inversión en favor de la salud de todos los bolivianos”.

Exigen a las autoridades que corresponda valorar su formación y experiencia para incluirlos entre los profesionales del área en la toma de decisiones y el diseño de verdaderas políticas deportivas.

El pronunciamiento lo firman: Carrera de Actividad Física Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Carrera de Cultura Física Universidad Autónoma del Beni, Colegio de Profesores de Educación Física y Deportes de Cochabamba, Colegio de Profesionales en Actividad Física de Santa Cruz, Coordinadora de Profesores de Educación Física de La Paz, Delegación Adjunta para Bolivia de FIEP (Federación Internacional de Educación Física), Docentes Carrera de Actividad Física Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Docentes Escuela Superior de Formación de Maestros de Pando, Federación Boliviana del Deporte Estudiantil de Formación y la Asociación de Preparadores Físicos de Fútbol de Bolivia.

Fuente: https://eldeber.com.bo