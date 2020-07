Simulan cómo se verá una empleada remota en 25 años si no cambia su rutina

Mientras que miles de personas en todo el mundo se vieron obligadas a trabajar desde casa debido a la pandemia, un servicio de búsqueda de empleo británico decidió mostrar las consecuencias de este paso y creó un modelo de cómo se verá una empleada remota en 25 años si no cambia su rutina.

Desde DirectlyApply precisaron que crearon a ‘Susan’ en colaboración con psicólogos clínicos y expertos en ‘fitness’ para «determinar los efectos que el trabajo remoto tiene tanto en nuestra salud física como mental».

«Company shares shocking model of future remote worker as pandemic continues» via https://t.co/lTPOHR5I0l pic.twitter.com/heAKuss7u9

— Jessica Miruu (@miruugame) July 2, 2020