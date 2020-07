Sobre la ley de diferimiento de pagos de créditos

Juan Pablo Suárez S.

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de la aprobación por parte de la ALP de la “ley de diferimiento de pagos de créditos”. A riesgo de ser “impopular”, se hacen necesarias algunas aclaraciones sobre el tema:

La mencionada ley difiere automáticamente el pago de capital e intereses hasta el 2021, el beneplácito de gran parte de la población viene dado por la incomprensión, de que los bancos no “prestan” su plata sino la de los ahorristas. Dicho esto, podemos concluir que:

1) Una “reprogramación masiva” generará una falta de liquidez que ocasionará el “desabastecimiento” de créditos a potenciales prestatarios e incluso a clientes con créditos en proceso de aprobación, en síntesis, un círculo vicioso que de cierta manera puede profundizar la recesión.

2) Al ser la reprogramación, automática y “masiva”, los prestatarios con posibilidades de continuar con los pagos, no lo harán por cautela u otro motivo entendible, dada la situación. Esto generará un fuerte daño a la buena “cultura de pago”, que en Bolivia se ve reflejada en una relativa baja tasa de mora.

3) En el marco de la pandemia, hay rubros que no han sido tan duramente golpeados e incluso han sido ganadores (como ser tiendas de barrio, farmacias, etc.); también hay familias que no han visto mermada su fuente de ingresos (generalmente asalariados), ¿tiene algún sentido que se acojan a un diferimiento de pagos?, más aun conociendo las consecuencias de esto.

4) Es MUY necesario que la banca tenga flexibilidad con el tema de pagos de capital e intereses, de acuerdo a la situación del prestatario. Tampoco es conveniente para el sistema financiero tener miles de prestatarios con calificación negativa, esto también puede generar un círculo vicioso nocivo para la economía. En síntesis, evitar los extremos demagógicos y extremos ortodoxos, con el fin de llegar a un “punto medio” que aminore los daños a todos los sectores de la población boliviana.

MSc. Juan Pablo Suárez S.

Vicepresidente– Colegio de Economistas de Santa Cruz

Director – Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios

Secretario Gral. – Colegio Nal. de Economistas de Bolivia