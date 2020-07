Sociedad de Medicina Crítica: «A las autoridades no les importa la salud de Cochabamba»

En los últimos días, la pandemia del coronavirus y la gestión de la crisis han dejado imágenes recurrentes de cadáveres en las calles.

“Los tres niveles de Gobierno son ineptos en su totalidad y es por culpa de ellos que la ciudadanía de Cochabamba está en esta situación desastrosa en este momento”.

Las palabras corresponden al doctor Ramiro Maldonado, presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva filial Cochabamba, quien se refirió así a la crisis que vive la ciudad del valle por la pandemia del coronavirus, que en los últimos días ha dejado imágenes recurrentes de cadáveres en las calles que tardan horas en ser recogidos.

En una entrevista en Correo del Sur Radio, afirmó que el Colegio Médico sostuvo muchas reuniones con los gobiernos nacional, departamental y municipal, sin resultados. “La verdad es que a las autoridades no les importa la salud de Cochabamba”, sostuvo y destacó solamente el trabajo del actual director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Yersin Mamani, a quien atribuyó el rastrillaje que este miércoles comenzó en la zona sur.

“Todavía no les han pagado a las licenciadas en Enfermería para el hospital del sur, ya están trabajando más de un mes y no las contratan, cuando están exponiendo su vida (…) Es una vergüenza total. Los tres niveles deberían ponerse ya a trabajar en conjunto y hacer las cosas como se debe, no buscándose uno al otro qué es lo que no hacen o si deben hacer o no”, lamentó al remarcar que la “ineficiencia” “ya da una impotencia total no saber qué hacer”.

