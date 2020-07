Solo 10 de 46 camas están ocupadas en hotel contratado por la Alcaldía de Cochabamba como centro de aislamiento

BETTY CONDORI R.| Cochabamba

Personal del Ejercito realiza una inspección al centro de aislamiento que se instalada en la Feicobol. NOÉ PORTUGAL

El 18 de junio, José María Leyes anunció que la Alcaldía contrató los servicios de un hotel para convertirlo en un centro de aislamiento para recibir a pacientes sospechosos o con sintomatología leve de coronavirus.

A dos semanas de haberse habilitado ese espacio, el secretario de Salud de la Municipalidad de Cochabamba, Enrique Torrito, informó que de las 46 camas contratadas solo se ocuparon 10, es decir un 22% de la capacidad.

Aseguró que la gente prefiere aislarse en su casa antes que permanecer en soledad en un lugar desconocido.

Señaló que es difícil mantener estos espacios, aun siendo cómodos, con desayuno, almuerzo y cena, televisión por cable y wifi debido al estrés, por la epresión y otras emociones y preocupaciones de los confinados. “Hubo personas que quisieron escapar por el estrés” y hasta un hombre amenazó con lanzarse del tercer piso del hotel si es que no le dejábamos salir. Por eso tuvimos que poner guardias de seguridad en la puerta porque tampoco podemos permitirles que salgan a las calles cuando están en tratamiento”.

Torrico no dijo el nombre del hotel ante el temor de que la información cree temor y rechazo en los vecinos, pero señaló que tienen incluso la posibilidad de ampliar el contrato hasta 90 camas, pero que de momento ve innecesario ante la poca respuesta de la gente sospechosa.

“Nunca hemos tenido más personas, solo el 20% se ha ocupado. Quizá se entiende la posición de la gente. Me ha pasado a mí cuando estaba esperando los resultados de los análisis que me hicieron sobre COVID-19 y he preferido aislarme en un cuarto de mi casa. Es mejor escuchar aunque la voz del hijo y recibir el alimento de la esposa, que estar solo”.

Torrico dijo que en muchos casos hay necesidad de aislar a las personas que viven en una misma habitación y tienen síntomas.

Aseguró que en el hotel contratado, personal médico realiza chequeo tres veces al día y hacen un seguimiento por teléfono. “Cuando hay necesidad se traslada al paciente a un centro de salud”.

PARA AISLAMIENTO Dijo que la Alcaldía y el SEDES habilitaron la línea gratuita 168 para recibir llamadas de personas que sienten síntomas de la enfermedad.

“El personal abre una ficha epidemiológica del sospechoso y evalúa el caso. Si es altamente riesgoso y con probabilidad de haber contraído la enfermedad una brigada se traslada hasta la vivienda y lo lleva hasta el centro de aislamiento”.

FEICOBOL Consultado sobre hay necesidad de habilitar otro centro de aislamiento como el planteado por el Gobierno central y los empresarios privados, Torrico dijo que se debe ver la conveniencia de instalar ese ambiente. “Queremos aclarar que la Alcaldía no ha obstaculizado la instalación de ese centro, tal como dijo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. No sabemos de dónde ha sacado eso. Pero también debemos decir que hay que ser serios con el centro de aislamiento. No es solo colocar 200 camas, se debe ver cada detalle. Cada cama debe tener por lo menos dos juegos de sábanas, frazadas y edredones que deben ser desinfectados y lavados, adecuar los baños, duchas, la alimentación. Hay que tener médicos que hagan una supervisión a los que están en aislamiento y en algún caso dotar de medicamento básico como paracetamol. Se tiene que hacer un listado de requerimientos”.

En tanto, el proyecto de habilitación del centro de aislamiento en predios del campo ferial de la laguna Alalay está en marcha. El miércoles el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que se habilitarán 200 camas y que el proyecto tiene el respaldo de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba

Ayer, la Asociación de Empresarios de Restaurantes y Ramas Afines Cochabamba (Aserac) garantizó la dotación de refrigerio para el personal que trabaje en el centro de asilamiento del recinto ferial de Alalay.

La presidenta de la organización de gastronómicos, Vivian Cardona, informó que, pese a las dificultades por las que atraviesa su sector, darán refrigerios para el personal del centro de aislamiento, mientras se realicen los ajustes necesarios.

Un día antes, la gobernadora Esther Soria, señaló que dotará de alimentación para los confinados.

Aún no existe fecha para la apertura de este centro de aislamiento, aunque Murillo expresó su deseo de que arranque el lunes 6 de julio.

