Soria o Baldivieso, uno será el Máximo Ídolo de Bolívar

Paola Calle / La Paz

Vladimir Soria y Julio César Baldivieso son los finalistas del torneo Máximo Ídolo que lanzaron el club Bolívar y su presidente Marcelo Claure. Ambos son amigos y recuerdan con amor su paso por el equipo más laureado de Bolivia. La final será el domingo.

Baldivieso se impuso en semifinales a William Ferreira con un contundente 79%, este duelo fue el que más votos tuvo. 9.824 personas votaron y le dieron el respaldo al cochabambino. En el otro duelo ganó Soria con un 69% ante uno de los grandes favoritos e ídolos de toda la historia del fútbol boliviano Víctor Agustín Ugarte. En ese choque participaron 2.092 personas y el capitán celeste se impuso por mayoría.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Para los vallunos, ser parte de la final provoca emoción. Sin importar quién gané, los dos le agradecen a los bolivaristas el cariño y el apoyo, coinciden que lo mejor que les pasó fue pertenecer al club “más grande del país».

Los ídolos celestes

Soria vistió por más de dos décadas los colores de la Academia. Dirigió al equipo que llegó a la final de la Copa Sudamericana, en 2004. También fue asistente técnico cuando Xabier Azkargorta dirigió a Bolívar (2014-2015) en el mejor año de Copa Libertadores de los celestes.

“Llegar a Bolívar fue lo más importante en mi carrera deportiva, durante más de 25 años que representé al equipo, conseguimos muchos títulos como jugador y después como entrenador del equipo, para satisfacción mía y de la hinchada, ahora para mi Bolívar es el equipo de mis amores”, manifestó.

“Grande Bolívar”, dice ante la consulta de su sentir por la institución. No esperaba tener el apoyo contundente de los hinchas a quienes les agradece por los votos y con los que se identifica.

“Muchas gracias, me siento muy contento por el apoyo de la hinchada bolivarista, todos los hinchas del Bolívar saben que el Bolívar para mí es y será lo más importante en mi vida, es un orgullo ser finalista como máximo ídolo del más grande de Bolivia”, añadió el ex capitán celeste.

En el último duelo tendrá a otro referente académico. Para Soria, es “una satisfacción llegar a la final con Julio, un amigo y gran jugador”.

En tanto que el Emperador se sorprendió por los resultados, cuenta que con todo lo que vive por la pandemia del coronavirus recién se enteró del torneo, para Baldivieso el “feelling” con los hinchas es inevitable.

“La verdad que no sabía que se estaba haciendo esta elección, ya hace un par de días que me he enterado por hinchas bolivaristas, en todo caso muy agradecido y muy contento y obviamente esa empatía que hay entre el Bolívar y Julio César Baldivieso es algo que nadie va poder romper”, afirmó el ex 10 celeste.

Para Baldivieso su paso por Bolívar fue de lo mejor, marcó su carrera y le tiene un gran cariño. “Mis mejores años como futbolista joven, los mejores años de mi juventud como futbolista lo he vivido en Bolívar de ahí tuve el privilegio y la suerte de salir a jugar a Newell’s Old Boys y luego ser vendido a Japón (Yokohama Marinos) donde en esos dos pasos le dejé a Bolívar más de un millón de dólares como ganancia por el préstamo como la venta de mi pase”, recordó el Emperador.

Baldivieso explicó que para muchos jugadores ser el máximo ídolo de uno de los clubes más grandes es un sueño desde que inician su carrera, el estar entre los más queridos lo deja muy contento y tranquilo, pese a que su sentimiento por Bolívar le cuesta describirlo.

“Es algo que uno no puede de repente describir, porque el cariño que yo le tengo a Bolívar, a la institución, sobre todo a esa hinchada maravillosa que donde voy me hace sentir muy bien y nada muy agradecido, muy feliz. Creo que es algo que uno sueña con ser el máximo ídolo de un equipo tan grande como es el Bolívar, muy feliz y contento, obviamente que gane el mejor, el que sea más querido (sonríe) en todo caso muy agradecido con la gente que vota”, manifestó.

Bolívar le abrió la puerta a Baldivieso y él se encargó de ser parte de su historia al igual que Soria. El Emperador aseguró que en la final tendrá a un gran referente y por sobre todo a una gran persona.

“Un referente, Vladimir Soria un gran amigo, un gran futbolista, una gran persona, siempre le deseo lo mejor y obviamente al Bolívar siempre le voy a desear muchos más éxitos, quiero mucho a esa institución que primero ha cobijado a mi tío Pablo “Guillotina” Baldivieso y luego a mí por unos años maravillosos en mi juventud y me dio muchísimas alegrías y un gran cariño a la hinchada, bendiciones y que se cuiden muchísimo en esta pandemia”, concluyó Baldivieso.