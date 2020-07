Sube en 27% la coca que no pasa por mercados legales de Bolivia

Página Siete Digital

Sergio Mendoza / La Paz

La cantidad de hoja de coca que no pasó por los mercados autorizados en Bolivia aumentó en 27% entre 2018 y 2019, de acuerdo al último informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Los datos difundidos por esta organización internacional dan cuenta de que al mismo tiempo que aumentaron los cultivos la producción de coca también lo hizo. De 41.600 toneladas que como máximo se habían producido en 2018 a 46.100 toneladas para 2019, un incremento de un 11%.

Sin embargo, resalta que mientras en 2018 unas 17.422 toneladas de coca no pasaron por ninguno de los mercados autorizados, en 2019 la cantidad de hoja que no pasó p or estos puntos legales de comercialización subió a 22.223 toneladas, lo que representa un incremento del 27%.

El viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Carlos Hugo Hinojosa, dijo a Página Siete que el problema central se encuentra en el trópico de Cochabamba. “No hay relación entre lo que se produce y lo que pasa por el mercado legal. Más o menos entre un cuatro a seis por ciento de la producción sale por el mercado de Sacaba, el resto no sale”.

Al momento de verificar el aumento de la producción por regiones entre 2018 y 2019 en el informe de la Unodc, se tiene que en los Yungas de La Paz la producción aumentó en 8%, mientras que en el trópico de Cochabamba el incremento fue de 13%. Pero es en el Norte de La Paz donde la producción de la hoja de coca aumentó hasta en un 35%.

El incremento en la producción en el Norte de La Paz coincide con la nula erradicación de cultivos excedentarios que en 2019 se hizo en esta región, pues los esfuerzos de las autoridades se centraron principalmente en el trópico de Cochabamba y en los Yungas de La Paz. Esto también puede explicar que el parque Madidi haya sido una de las áreas protegidas más afectadas por la presencia de cultivos ilícitos.

En el país hay dos mercados autorizados para la comercialización de la coca: Adepcoca en La Paz y Sacaba en Cochabamba. Si se realiza una comparación en puntos porcentuales se tiene que en 2018 el 58% de la coca producida pasó por ambos mercados, mientras que en 2019 sólo el 52% de la producción lo hizo.

El resto fue comercializado en puntos fuera de los controles lícitos. De hecho, la cantidad de coca que no pasó por los mercados autorizados subió en 27%, es decir que al mismo tiempo que aumentó la producción de la hoja, la cantidad de coca que no pasó por los puntos autorizados también subió (ver infografía).

La diferencia en cuanto a regiones es bastante pronunciada. En La Paz se estima que más del 90% de la coca producida (considerando el Norte y los Yungas) pasó por el mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), ubicado en la zona de Villa Fátima.

La situación es muy diferente en el trópico de Cochabamba, donde se estima que un 90% de la producción no pasa por el mercado de Sacaba. De hecho, al comparar los datos entre 2018 y 2019 se tiene que la cantidad de coca que no pasó por el mercado legal aumentó en un 14%, de 19.068 toneladas a 21.793.

Una razón para que esto ocurra, presentada por autoridades del anterior gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue que los productores usualmente venden la coca en el oriente. Como el mercado de Sacaba queda en el occidente, cerca la ciudad de Cochabamba, les es más conveniente no pasar por allí.

El viceministro de la Coca explicó que el mercado de Sacaba fue instalado cuando la mayor parte de la producción iba hacia el occidente del país; sin embargo, esto cambió con el paso del tiempo y los fenómenos de migración, por lo que se podría plantear la instalación de un nuevo mercado hacia el oriente del trópico de Cochabamba.

“El próximo Gobierno puede contemplar la posibilidad de un nuevo mercado”, dijo Hinojosa.

Detalles del informe