Suman 10 los recuperados de Covid-19: el fútbol celebra

El fútbol boliviano recibe buenas noticias con respecto a la pandemia de la Covid-19: ya son 10 los recuperados de esta enfermedad y se espera que se sumen más en los próximos días cuando se realicen las respectivas pruebas. El último caso es el de Nicoll Taboada, futbolista de Aurora que la noche de este jueves fue confirmado como libre de la enfermedad.

Además de Taboada, ya se restablecieron Julio César Baldivieso (DT Aurora), Carlos Lampe (Always Ready), Marco Andia (Guabirá), Roberto Ariñez (preparador de arqueros Always Ready), Moisés Villarroel (Wilstermann), Josué Mamani (Always Ready), Humberto Viviani (DT Mcepal Vinto Palmaflor) y los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) Robert Blanco y Marcos Rodríguez. Algunos casos en otros clubes pueden ser confirmados en el transcurso de hoy.

Aún en recuperación están Edemir Rodríguez, Hernán Leonardo Claros y el delegado Fernando Ordóñez (Always Ready); Diego Zamora (The Strongest); Alex Pontons y Diego Medinacelly (Real Santa Cruz); Gabriel Ríos (Aurora); Ricardo Suárez (Guabirá); además del exmundialista William Ramallo. En todos estos casos se espera que estos días den negativo en sus pruebas.

En contrapartida hay nueve decesos: César Salinas (titular de la FBF); Deibert Frans Román (Universitario de Beni), su padre Belisario Román (dirigente), su tío el entrenador Carmelo Román (Perequije) y el presidente de la Asociación Beniana de Fútbol (ABF), Ángel Suárez; los directores técnicos Hernán Melgar y Jorge Justiniano, el presidente de la Asociación de Árbitros de Santa Cruz, Remberto Gonzales; y el exfutbolista Alexander Balanta,tras ser operado de una trombosis y una complicación con el coronavirus.