Thandie Newton: «Filmar con Tom Cruise fue una pesadilla»

«Es un individuo muy dominante», aseguró la estrella de “Westworld” sobre su colega, con quien compartió pantalla en la segunda película de la franquicia de «Misión imposible», estrenada en 2000

La estrella de Westworld Thandie Newton, de 47 años, se sinceró y contó detalles del mal momento que vivió al trabajar junto con Tom Cruise en el set de rodaje de la segunda entrega de la película Misión imposible, lanzada en el año 2000.

Durante una entrevista con Vulture, Newton recordó lo “asustada” que estaba por compartir escenas con la megaestrella de Hollywood. “Tenía miedo de Tom. Es una persona muy dominante. Se esfuerza mucho para ser una buena persona”, aseguró la actriz británica. “Pero se presiona mucho. Asume mucho. Y creo que tiene la sensación de que solo él puede hacer todo lo mejor que se pueda”.

El rodaje de la película dirigida por John Woo resultó ser un calvario para ella.

Luego la actriz contó lo que vivió en una parte del rodaje de la película y que resultó ser muy traumática para ella a nivel profesional. “Estábamos frustrados el uno con el otro. Tom no estaba contento con lo que estaba haciendo”, afirmó.

La intérprete dijo que una vez Cruise se enojó con ella durante el rodaje de una escena de noche en la que sus personajes protagonizaban un momento intenso, de confrontación, en un balcón. No estaba saliendo bien la escena que compartían y todo comenzó a complicarse. Según cuenta Newton, la frustración creció más debido a que Woo no hablaba inglés, lo que dificultaba realizar las secuencias.

El actor le dejó en claro que no estaba nada conforme con su actuación en esa toma y “se frustró tanto” en plena filmación que mandó a que cambiaran los roles para que él pudiera hacer la parte de Newton. “Grabamos toda la escena conmigo haciendo de él, porque, créeme, me sabía las líneas de diálogo para entonces, y él interpretándome a mí”, rememoró: “Y no ayudó en nada. Simplemente me empujó más a un lugar de terror e inseguridad. Fue una vergüenza”.

La actriz recordó que se puso en contacto con el director Jonathan Demme ese mismo día para contarle lo que había vivido en el set, una experiencia que la describió como “una pesadilla”.

Cruise terminaría llamándola más tarde, aunque no para disculparse por lo ocurrido, como Newton pensaba, sino para decirle que no había quedado conforme con la escena y que la iban a volver a repetir. “Tom llamó y pensé: ‘Me va a pedir perdón’ No, simplemente dijo: ‘Vamos a volver a rodar esta escena la semana que viene’”, remató.

Newton insiste en la entrevista en que el comportamiento de Cruise se debía al alto nivel de exigencia del actor y al estrés al que estaba sometido.

Pese a todo, está agradecida por el papel, y reveló que Nicole Kidman, la ex esposa del actor, fue quien aparentemente la ayudó a conseguir el rol en Misión imposible 2. Las dos actrices se conocían de trabajar juntas en Flirting, de 1991.

En la entrevista, Newton también contó que rechazó el papel en Los Ángeles de Charlie, que fue finalmente para Lucy Liu por la cosificación y racismo que vivió en las audiciones y en una entrevista con la jefa de Sony Pictures, Amy Pascal, que luego fue despedida en el escándalo de los correos electrónicos filtrados de Sony.

Fuente: infobae.com