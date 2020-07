Tribunal Electoral de Chuquisaca envía carta al TSE y advierte falta de condiciones para las elecciones de septiembre

Los vocales electorales de Chuquisaca también pidieron al TSE los informes de organismos internacionales y los criterios técnicos que se utilizaron para definir la fecha de las elecciones.

El Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca envió una carta al Tribunal Supremo Electoral en la que hace notar la falta de condiciones sanitarias en este departamento para la realización de las elecciones generales del 6 de septiembre y pide que les presente el informe de salud de organismos especializados y los criterios técnicos en base a los cuales se definió la fecha de los comicios, así lo dio a conocer el presidente de este órgano electoral, Wilfredo Cervantes.

La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca considera que las condiciones sanitarias para llevar adelante un proceso electoral con eficiencia y eficacia en el departamento son adversas, por lo que envió un informe al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que este tome en cuenta esta realidad y determine si es conveniente llevar adelante las elecciones generales el próximo 6 de septiembre en esas condiciones.

Cervantes informó que la Sala Plena analizó la situación sanitaria en el departamento, luego de sostener una reunión con el Comité Técnico Científico Covid-19, que mostró un panorama preocupante, con un sistema de salud colapsado, con insuficientes camas de internación para enfermos con covid-19 y sin reactivos para las pruebas de laboratorio. En las provincias, la situación es mucho más grave, según conoció el TED.

El TSE fijó para el 6 de septiembre la celebración de las elecciones generales, en el marco de la Ley 1304, que modifica la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales 2020, que claramente establece que ese proceso debe llevarse adelante con base en criterios especializados de salud.

Cervantes dijo que, a la fecha, el TSE no hizo conocer los informes científicos o criterios técnicos de organismos especializados en salud, que garanticen la no propagación del virus y el no riesgo de la salud y la vida de los bolivianos.

“La Sala Plena informó al TSE la situación sanitaria en Chuquisaca, que es adversa para llevar adelante un proceso electoral. Estamos señalando que no creemos se lleve adelante un proceso electoral con la eficiencia y eficacia que exige la ley”, advirtió la autoridad electoral.