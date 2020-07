Tuto a Arce: «¿Te pusieron revólver sobre la mesa o una coima bajo la mesa?»

“El cajero del desfalco masista dice que nadie me puso un revólver por la fecha electoral. Lucho, tú y tu amiguita que gerentaba el Banco Unión me pusieron revólver judicial y sentencia por denunciar tu corrupción en el caso catering, Evo me enjuició por descubrir Incahuasi”, dijo Quiroga en un video difundido en su cuenta de Twitter.

Asimismo, agregó: “Responde: ¿Por qué te escondiste un mes en la Embajada de México? ¿Por qué escapaste el 6 de diciembre buscando asilo en ese país? ¿Será porque regalaste $us 3 millones de la Gestora a la empresa Sysde sin boleta de garantía? ¿O porque diste $us 11 millones a otra empresa para lo mismo? ¿Qué pasó, te pusieron un revólver sobre la mesa o una coima bajo la mesa?”.

El martes, el candidato del MAS declaró que “nadie puso un revólver en la cabeza” de Quiroga para que acepte la fecha de las elecciones. El presidenciable por Libre 21 destacó en ese sentido que el MAS pidió una fecha que fue diferida en tres ocasiones.

Quiroga expresó su deseo de que hayan comicios fijados por el Tribunal Supremo Electoral, sin riesgo de contagios de coronavirus y sin decesos por la enfermedad.

“Mi posición desde marzo es la de entregar plena potestad al TSE de fijar la fecha de los comicios en función a la evolución de la pandemia. Ustedes insistieron en una fecha fija, la cual se ha diferido tres veces. Quiero elecciones sin contagios ni decesos”, afirmó.