Tuto pide al TSE actuar sin miedo en el caso Arce y a Carlos Mesa deje de ayudar al MAS

El candidato por Libre21 Jorge Tuto Quiroga pidió al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero, actuar sin miedo ante las demandas de cancelar la candidatura de Luis Arce y a Carlos Mesa dejar de ayudar al MAS exigiendo elecciones donde habrá un gran ausentismo ciudadano y unas elecciones sin observación electoral que favorecerían al Movimiento al Socialismo.

Dijo que no se puede llevar a los bolivianos a las urnas en medio del pico de contagio de coronavirus, arriesgando la salud del pueblo boliviano. “Le exijo a Salvador Romero que tome una posición sobre eso y le pido a don Carlos Mesa que deje de ayudar al MAS, porque había dicho que él no promulgó la ley y ahora salió a desgarrarse y a insultarnos a los que pedimos postergación y decir que no se emperra (con la fecha de las elecciones)”, declaró.

Quiroga pidió a Comunidad Ciudadana que tome en consideración la salud y respalde el pedido frontal y abierto de postergación las elecciones.

En torno al resultado de encuestas internas difundido por Luis Arce, anunció que Libre21 presentará una demanda ante el Tribunal Supremo Electoral y esperará la actitud de los vocales electorales tomando en cuenta la jurisprudencia que ya existe con el caso de Ernesto Suárez de 2015, cuando por similar delito electoral fue borrado de un plumazo de las elecciones subnacionales.

Advirtió que, si el TSE no actúa conforme a ley, porque si va a ser como en las anteriores elecciones cuando el Tribunal Electoral fallaba todo a favor del MAS y en contra de la oposición, dejará una pésima estela y la sospecha que también son capaces de montar servidores ocultos y fraude caligráfico.

Manifestó que, si existe jurisprudencia, el TSE como arbitro no puede actuar con miedo frente a una violación de la ley, porque el cronograma electoral está vigente. Recomendó al Órgano Electoral dejar de marchar al ritmo que le pone el MAS y actuar conforme a ley, con decisión, con firmeza y preservando la salud.

Fuente: erbol.com.bo