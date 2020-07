Tuto Quiroga pide a los jóvenes inscribirse en el padrón electoral y exigir su derecho a ser elegidos

A días del cierre del reforzamiento al Padrón Electoral, el candidato presidencial por Libre21 Jorge Tuto Quiroga pidió a los jóvenes que hasta el día de las elecciones generales cumplan 18 años, inscribirse y exigir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el derecho a ser elegidos como candidatos a la Asamblea Legislativa.

Dijo que en varias entrevistas en medios de comunicación, observó al Tribunal Electoral porque después de la postergación de las elecciones para el 3 de agosto, con el argumento de la preclusión se oponía a inscribir a los nuevos electorales; sin embargo después de varios cuestionamientos se logró superar esa etapa y ahora viene la necesidad de flexibilizar las listas de candidatos a parlamentarios.

“El derecho a elegir y ser elegido para los jóvenes de 18 años está en la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos y no solamente este derecho es constitucional e internacional, es moral porque los jóvenes en las calles con pititas, tragando gases, expulsaron al tirano, nos devolvieron democracia y tienen el derecho a ser elegidos”, manifestó.

Sugirió a los jóvenes reclamar porque si no se abre las listas para incorporarlos será una suerte de esclavitud electoral. Explicó que hasta antes de reabrir el padrón electoral, ayudaron a la gente joven a preparar recursos ante el Tribunal Constitucional, ahora les recomendó seguir peleando por su derecho ciudadano.

“No es cuestión de decir que mañana ustedes podrán ser elegidos, no. Hoy día se ganaron el derecho y si no fuera por la juventud en las calles con pititas, seguiríamos bajo el autoritarismo del MAS. Agradezco a la gente joven por ese esfuerzo ejemplar, inscríbanse y sigan ayudándonos en hacer la pelea para no solamente poder votar sino también a ser elegidos”, reflexionó.

De acuerdo al calendario del Tribunal Supremo Electoral, en la ciudad de La Paz la inscripción concluirá el 15 de julio, esto debido a la cuarentena rígida que ingresará por cuatro días, pero en el interior se extenderá hasta el 17 de julio próximo.

Fuente: Prensa Libre 21