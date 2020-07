Un bebé nace agarrado al DIU que tenía implantado su madre y se hace viral

Una foto está dejando asombrado a medio mundo. Se trata de un bebé que vino al mundo en Vietnam agarrado del DIU que se había implantado su madre hace unos años.

Según informa el VN Express, la madre, de 34 años, ya había tenido dos hijos antes y hacía dos años que el ginecólogo le había colocado este anticonceptivo para evitar un nuevo embarazo.

Sin embargo, este falló y se quedó embarazada. Así, la consecuencia final fue que en el nacimiento de su bebé, el DIU salió al mismo tiempo de su útero y fue agarrado por el pequeño.

Baby holding an IUD

“After delivery, I thought him holding the device was interesting, so I took a picture. I never thought it would receive so much attention,” said Tran Viet Phuong, head of the hospital’s second obstetrics department.#NewBornBaby

