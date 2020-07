Un método sencillo para que los anteojos no se empañen con el uso de barbijos y tapabocas

No fue el único. La misma explicación dio en Twitter una colega suya. “¿Cómo hacer que no se empañen los anteojos usando barbijo?”, se preguntó Mariana De Santis, instrumentadora quirúrgica. Y respondió en el mismo tuit: “Se pasa un jabón seco (que no se usó) por ambas lentes, luego se pasa un trapo limpio y seco. Listo. Fuente: soy instrumentadora quirúrgica y uso anteojos”. Las recomendaciones provocaron que decenas de usuarios expresaran su agradecimiento y alivio.