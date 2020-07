Una «neumonía desconocida» más fuerte que el coronavirus está azotando Kazajstán

La embajada china lanzó una advertencia para sus ciudadanos en el país, después de que se reportara un pico de casos desde mediados de junio que los científicos aún están estudiando

Puesto médico de testeo en la ciudad de Almaty, Kazajstán July 8, 2020. REUTERS/Mariya Gordeyeva

La embajada china en Kazajstán advirtió el jueves sobre una mortífica y “desconocida neumonía”, después de que la ex república soviética reportara un aumento de los casos de neumonía desde el mes de junio.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

“La tasa de letalidad de esta enfermedad es mucho más alta que la del nuevo coronavirus. Las agencias de salud del país están investigando y llevando adelante estudios comparativos, pero aún deben identificar el virus”, informó la embajada en un comunicado dirigido a sus ciudadanos en el país, citado por el sitio SCMP.

Mientras que la embajada china describió la enfermedad como una “neumonía desconocida”, los funcionarios y medios de Kazajstán solo han dicho que es neumonía.

No estaba claro por qué la embajada china describió la enfermedad como “desconocida” o qué información adicional posee sobre la neumonía. El sitio web de la embajada, citando informes de medios locales, reportó que las provincias de Atyrau y Aktobe y la ciudad de Shymkent han sufrido picos significativos de neumonía desde mediados de junio.

Gente hace fila para ser testeada en un puesto en Kazajstán July 8, 2020. REUTERS/Mariya Gordeyeva

De acuerdo con la misma fuente, hasta ahora ha habido casi 500 casos de neumonía en los tres lugares, con más de 30 personas en estado crítico. En todo el país se registraron 1.772 muertes por neumonía en la primera parte del año, 628 de las cuales ocurrieron en junio. Entre los fallecidos hay algunos ciudadanos chinos.

“La embajada china en Kazajstán recuerda a los ciudadanos chinos aquí que deben estar atentos a la situación y estar más precavidos para reducir los riesgos de infección”, añade el comunicado de la embajada.

Saule Kisikova, jefe del departamento de atención médica en la capital, Nur-Sultan, dijo a la agencia de noticias local Kazinform que en el país, “unas 300 personas diagnosticadas con neumonía son hospitalizadas todos los días”.

La agencia también dijo que había habido 1.700 casos de neumonía en todo el país en junio, más del doble que en el mismo mes del año pasado.

El presidente Kasajko, Kassym-Jomart Tokayev Kazakh Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Kazakhstan declaró el estado de emergencia por coronavirus el pasado 16 de marzo con el objetivo de contener el brote. El confinamiento fue levantado el 25 de mayo en todo el país, pero ha sido anunciado nuevamente en algunas regiones, ante picos de casos de neumonía.

El presidente, Kassym-Jomart Tokayev, dijo en un discurso televisado el miércoles que la situación aún era peligrosa y que era muy pronto para levantar las restricciones por completo.

Además, agregó que el país estaba “de hecho enfrentando la segunda ola de coronavirus junto con un pico de los casos de neumonía”.

Los hospitales de Kazajistán, la más rica de las cinco antiguas repúblicas soviéticas de Asia central, también están saturados. El número de casos se ha multiplicado por cuatro desde principios de junio.

Almaty, Kazakhstan (June 17, 2020. REUTERS/Pavel Mikheyev)

Las autoridades kazajas, que lamentan una reducción de las reservas de medicinas disponibles, registraron hasta el martes más de 49.000 casos y 264 decesos.

Fuente: infobae.com