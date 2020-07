Usan videollamadas para unir a pacientes de cuidados intensivos con sus familias

paginasiete.bo

En tiempos de coronavirus las llamadas se han convertido en parte de la cotidianeidad. Sin embargo, para pacientes internados en terapia intensiva por esta enfermedad, una videollamada puede convertirse en la razón para superar la enfermedad o en el último recurso para despedir a los seres queridos.

Cuando el paciente es internado por Covid-19 no puede recibir vistas y es aislado. Debido a esta situación, el personal de enfermería de Cuidados Intensivos del Hospital del Norte habilitó las videollamadas y música motivadora que es transmitida mediante el altavoz del Hospital. El objetivo es apaciguar la estadía de los pacientes, dar tranquilidad a la familia y motivar al paciente a seguir luchando por su vida.

El personal de enfermería, que día a día acompaña a los casos más complejos de coronavirus, tiene algo muy claro. «Este paciente que se interna a cuidados intensivos va ver a su familia cuando salga o tal vez ya no lo vean, no merece morir solo, no merece ser alejado de su familia, entrando a sala covid el paciente puede ver a su familia por imágenes, hablar con ellos darles aliento», explicó la Jefa de enfermería de Cuidados Intensivos Reymy Rodriguez.

La iniciativa empezó con un celular donado por una de las enfermeras. Los familiares coordinan la hora de la llamada y el personal se encarga de llevarle el teléfono al paciente. A partir de esta pequeña acción nacieron experiencias muy gratas y también dolorosas.

Rodríguez cuenta la experiencia con uno de los pacientes que debía despedirse de su familia, por su avanzada enfermedad. «Nos marcó mucho lo que le dijo el hijo: ‘papito, cuando nos encontremos allá arriba vamos a volver a cantar las canciones que cantábamos en vida’ nos marcó mucho, porque era el videochat con sus cuatro hijos que estaban ahí», relató.

En esos momentos, cuando la familia no puede despedirse con un abrazo, un beso o simplemente con un apretón de manos del ser querido, es cuando el personal de enfermería cumple un rol de apoyo emocional. «Nosotros lo que hacemos es acariciarle la cabecita y sentir que nuestras manos son las manos de sus hijos y mientras ellos hablan, el paciente siente que alguien le toca», contó Rodríguez.

El paciente que estaba casi dormido y que se despedía de sus familiares despertó. Pero después de tres horas falleció.

Según el informe del hospital, con la iniciativa el personal de salud pretende volver a unir a los pacientes con sus familias, ayudarlos a afrontar a la enfermedad mediante terapias de música, canto y llamadas, mientras en la parte externa los familiares reciben información sobre la evolución del paciente.