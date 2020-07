Vacuna de Oxford será aplicada al 20% de la población nacional en primera etapa

Radio Fides

La ministra de Salud, Eidy Roca, informó hoy al programa Antes del Mediodía de Radio Fides que el país no recibirá una cantidad ilimitada de vacunas contra el Covid-19 que desarrolla la Universidad de Oxford ya que en una primera etapa será racionada a un 20% de la población nacional.

“Todos los países van a recibir (la vacuna) un equivalente a un 20% de su población, esta vacuna en una primera etapa deber ser debidamente priorizada, es decir, en los grupos de mayor riesgo como lo hacen todas las vacunas”, dijo Roca

La autoridad afirmó que la vacuna no estará disponible en su totalidad para los países, así mismo recalcó que Bolivia no forma parte de las naciones que prueban posibles inmunizaciones para evitar el Covid-19. No existe una fecha definida para la llegada del compuesto.