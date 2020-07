Valverde: “La presidenta está responsabilizando al MAS de la falta de dinero en el bolsillo de la gente”

«Tengo la sensación de que la presidenta ya asumió el rol de candidata nuevamente, tuvo una primera participación o una aproximación a los que era ella antes, que fue lo que generó empatía con la gente» señaló Valverde por el momento emotivo de la entrevista en que cuenta que su hijo dio positivo a Covid-19.

El periodista y analista político, Carlos Valverde, hizo un análisis de la entrevista realizada la noche del domingo a la presidenta Jeanine Áñez en Unitel. El periodista considera que la mandataria mostró una faceta muy política enfocada en atacar al Movimiento Al Socialismo (MAS) y las trabas que está poniendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Áñez anunció el domingo que si el Legislativo desbloqueaba los créditos internacionales se otorgaría un nuevo bono de Bs 500 para tres millones de personas.

“Es claro que la presidenta no va a dialogar con la Asamblea y va a golpear y está responsabilizando al Movimiento Al Socialismo de la falta de dinero en el bolsillo de la gente, que 500 bolivianos para quienes ganan mucho probablemente no es nada, pero para quién no gana nada no dejan de ser un buen ingreso”, explicó Valverde.

Sobre el tema de los respiradores indicó que no ve mérito ni demérito en que hayan aprehendidos de su gobierno por ello, ya que era lo que correspondía, sin embargo, queda pendiente el tema de Mostajo «yo sigo esperando que nos digan qué va a pasar con Mostajo, el procurador General del Estado, José María Cabrera encuentra que hay responsabilidades en Mostajo y lamentablemente no lo nombra nadie y pareciera que se va a hacer la burla de nosotros porque dijo ´yo puedo contestarles pro skype pero no voy a ir a Bolivia porque estoy muy ocupado acá` y ni lo sancionan ni lo botan de la representación que tiene».