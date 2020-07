Van tres días que Pando no reporta nuevos casos de Covid-19 por la falta de insumos en su laboratorio

En el departamento de Pando no se han reportado nuevos casos positivos de coronavirus y por tres días seguidos mantienen la cifra en cero. Esta situación se debe a que no se tienen los insumos médicos necesarios para hacer las pruebas en la ciudad de Cobija. Están haciendo diagnósticos clínicos, pero no determinan si un paciente tiene o no el virus en el cuerpo.

“Los casos positivos son cero, los descartados, decesos y recuperados, también cero. Se debe porque nosotros no hacemos los diagnósticos aquí en la ciudad de Cobija, porque no tenemos los insumos necesarios”, indicó en su informe Rodolfo Villarroel, del Sedes Pando.

Villarroel agregó que se están enviando a Santa Cruz y a La Paz para que nos hagan las lecturas de las muestras y eso tiene un proceso, y tarda aproximadamente 10 días. Hasta el momento las personas que fueron diagnosticadas por un examen clínico fueron 355.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Los confirmados por laboratorio llegan a 1.026, las personas recuperadas 144 y los descartados 920. Activos se mantienen 956 y decesos 56. Mientras que los sospechosos son 1.383.

Fuente: Unitel