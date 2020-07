Vecinos de K’ara K’ara afirman que Gobierno envía infiltrados para generar convulsión

Un grupo de vecinos de K’ara K’ara, zona Sur en Cochamba, aseguró que el Gobierno traslada a personas ajenas al lugar con el fin de generar una convulsión social. Aseguran que en el enfrentamiento de este sábado en la mañana, fueron los uniformados quienes los provocaron con gases lacrimógenos.

“A las 6 de la mañana han ingresado al botadero donde han dejado la basura y luego se han retirado utilizando agentes químicos. Nosotros como vecinos autoconvocados de la zona, nos hemos alertado por lo que los militares y la policía ingresaron disparando a K’ara K’ara, pero qué ha hecho (Arturo) Murillo, está trayendo personas para generar convulsión, el llamado tal Franco alto y robusto vino a la zona, que no es de K’ara K’ara y fue traído para hacer convulsión por Murillo”, apuntó uno de los supuestos vecinos que fue entrevistado por la radio Kawsachun Coca.

Este sábado por la mañana, se registró un enfrentamiento cuando al menos 300 uniformados escoltaban una caravana de 60 camiones cargados de basura, pero fueron sorprendidos por los denominados ‘autoconvocados’, que les lanzaron objetos contundentes, entre piedras, palos y fierros, y lograron hacerlos retirar.

Por el hecho, unos cuatros policías registran policontusiones y dos hombres fueron aprehendidos, quienes presuntamente participaron de la emboscada. Además unos 15 vehículos fueron destrozados, al igual que las oficinas de la Compañía de Limpieza e Ingeniería Ambiental (Colina), que tiene la concesión del botadero K’ara K’ara.

“Nosotros como zona no vamos a permitir ese tipo de actos, porque están viniendo los policías y militares a reprimir con gases y K’ara K’ara está siendo atentado y como terroristas nos vienen directo a disparar a nuestra familia. Esta mañana sin piedad han venido a gasificar, es una pena que este Gobierno traiga infiltrados, pero nos hemos dado cuenta y estamos investigando quiénes son los que están ocasionando esto”, advirtió.

Otro de los vecinos dijo que exigen el cierre total del botadero y que durante 15 años desayunan con el olor del basurero, el último aire que respiran es el olor del basurero.

“Cómo puede ser que nos vengan a lanzar gases cuando nuestros hijos están durmiendo. No vemos a aceptar que la Policía nos venga a decir ríndase perros: soy bolivianos y los bolivianos no nos rendimos, les mandamos ese mensaje. Al señor Murillo le decimos que él puede arrestar a todos los vecinos y que preparen una cárcel para 72.000 vecinos que estamos acá, con tus amedrentamientos no nos vamos a callar, los de K’ara K’ara somos valientes, no tenemos miedo, no tenemos miedo”, gritaron el grupo de vecinos.

Otra de sus demandas es la liberación de tres de sus compañeros que fueron aprehendidos en pasados días y que se levante la cuarentena, porque la gente está muriendo de hambre, porque ya no tienen qué comer.

“Dicen que somos contratados de dónde vamos a pagar sino tenemos ni para comer, vamos a morir con este olor. Nuestros maridos viven del día a día, de dónde van a tener dinero para pagar estas movilizaciones. Queremos trabajar, no queremos cuarentena”, manifestó otra de las vecinas.