Viceministros de Gestión Gubernamental y de Movimientos Sociales dieron positivo a Covid-19

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, y su par de Coordinación con los Movimientos Sociales, Jorge Luis Vacaflor, dieron positivo a coronavirus (COVID-19), mientras que otras autoridades y asesores esperan los resultados de las pruebas PCR.

«Sí, he dado positivo. Hoy me entregaron los resultados. Pero estoy bien de salud, no siento síntomas. Lo único es que no puedo oler casi cinco días y tengo congestión nasal. No tengo fiebre ni tos. (…) El viceministro de Movimiento Sociales, Luis Vacaflor, también está con Covid-19», confirmó Alanoca al periódico Bolivia.