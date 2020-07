Virtual Educa analiza el rumbo de la educación post Covid-19

Unifraz forma parte del evento que conecta a expertos de todo el mundo. Charlas, concursos de innovación y networking virtual aguardan al 21 de julio para encontrarse

El aislamiento impuesto en todo el mundo por culpa de la pandemia ha acelerado los procesos de digitalización en diversos sectores. Algunos ya tenían una parte del camino recorrido; otros todavía estaban visualizando cómo afrontar los cambios. Con la paralización que ha sufrido la humanidad, todos han acelerado sus procesos de transformación virtual.

La educación, sobre todo en los niveles universitarios, tiene una interesante experiencia acumulada en el trabajo virtual. Durante años ha evolucionado con plataformas, contenidos, conceptos innovadores que buscaban vías nuevas para la formación universal. Desde 2001, el foro Virtual Educa plantea espacios de análisis y construcción de soluciones que beneficien a los sistemas educativos.

“Virtual Educa Connect” propone un escenario de conversación que invita al intercambio de conocimientos, ideas y experiencias en materia educativa.

Por primera vez, el evento tendrá una dimensión global con la presencia de África, Europa y América en un mismo espacio de colaboración. “Virtual Educa Connect” se desarrollará entre el 21 y el 23 de julio de manera gratuita.

La rectora de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), Verónica Ágreda, destaca el espacio de reflexión que se genera en torno al Virtual Educa. “Es el mayor evento en servicios de tecnología y educación virtual a nivel mundial”, expresa.

Como escenario de interacción de una amplia comunidad educativa, Ágreda considera que “se ha convertido en una oportunidad para conocer buenas prácticas educativas, experiencias exitosas que pueden funcionar en Bolivia”.

En opinión de la académica, tanto profesores como padres de familia pueden participar para conocer mejor las tendencias y opciones de la educación virtual.

En el evento se podrá disfrutar de la zona de networking y la zona de exposición, en la que se compartirán charlas enfocadas en: tecnologías aplicadas, inteligencia artificial, realidad virtual, entre otros.

Asimismo, se presentarán ponencias y se realizarán mesas redondas entre instituciones públicas y privadas. Entre otras actividades también se efectuarán concursos, como el Elevator Pitch de startups, reuniones One to one, además de premiaciones EdTech José María Anton.

El programa cuenta con exposiciones sobre temáticas como la transformación digital en educación y formación, educadores del siglo XXI o modelos de gestión del conocimiento en la educación superior.

La participación de padres y madres de familia ayuda a conocer en profundidad las oportunidades y riesgos que se esconden en las redes, como el ciberbullying o el ciberacoso.

Ágreda anima a los padres para que “se rompa de una vez el muro entre educación y formación que es el peor daño que hemos podido hacer a la educación. Es tiempo del trabajo colaborativo entre padres y profesores, entre conocimiento y valores”.

