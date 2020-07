¿Will Smith y Margot Robbie, juntos? El rumor creció luego de que la mujer de él admitiera su aventura con un joven rapero

Luego de que Jada Smith reconociera su romance con August Alsina, cobraron fuerzas las especulaciones sobre una posible aventura del actor con su coprotagonista de “Focus: maestros de la estafa”

Will Smith y Margot Robbie en la presentación de su película en Londres

Will y su esposa Jada Smith se sentaron frente a frente en una mesa y hablaron de su relación. Finalmente ella admitió que había tenido una aventura con el rapero August Alsina, amigo de su hijo, y reveló también que durante ese período estaba separada del actor. Will se mostró comprensivo y contó cómo durante ese momento la relación entre ambos estaba terminada. “No quería verte el trasero”, dijo entre risas. Y agregó: “Estaba harto de vos”.

La conversación, honesta e incómoda a la vez, se concretó en el talk show que tiene la actriz en Facebook. Allí, por primera vez, la pareja admitió que el rapero sí estuvo involucrado en la familia y ella aseguró que “se enredó” con él porque quería “ayudarlo” a superar sus problemas de salud.

Pero una reflexión de él, que parecía ser menor o complaciente con el descargo de su mujer, se transformó rápidamente en un disparador de rumores que inundó las redes sociales de suposiciones. Will afirmó que ambos habían “cometido errores sin miedo a perder” su familia. Esa frase abrió la puerta a todo tipo de especulaciones y la más fuerte apuntó a que el actor también tuvo aventuras.

Así, además de Will y Jada Smith otro nombre de una celebridad de Hollywood se coló en las tendencias mundiales de Twitter: la bella Margot Robbie , co protagonista de la película de Smith, “Focus: maestros de la estafa”.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El debate sobre si un romance entre ellos era posible se instaló rápidamente entre los usuarios . Uno bromeó: “Margot Robbie encima de Will Smith en las tendencias. Quiero decir, esa es la historia, ¿no?”. A los chistes -obvios- se sumaron fotos de archivo de ambas estrellas en diferentes alfombras rojas y comenzó un minucioso trabajo de investigación para saber si el brazo de él estaba más abajo de “la zona de coprotagonistas”. Si ella sonreía de más o si había miradas cómplices.

Los actores durante la promoción de «Focus: maestros de la estafa»

El origen del rumor, sin embargo, nació hace varios años, en 2015, cuando ambos protagonistas de la película compartieron la fiesta de final de rodaje. Entonces, Will y Margot ingresaron juntos en una cabina para retratar el momento. Según los protagonistas, todo el equipo de filmación estaba allí, y compartían las fotos que se sacaban en la máquina.

En su momento, ella fue tajante y desmintió todo: “No hay absolutamente nada de cierto en el rumor ridículo. Es decepcionante que un juego entre amigos pueda ser tomado tan fuera de contexto”.

Will y Jada Smith, juntos hace 23 años (Grosby)

Las revelaciones del rapero sobre una aventura con Jada y ahora los rumores de un romance del actor con Margot Robbie conmocionan Hollywood porque Will y JAda Smith forman uno de los matrimonios más queridos del ambiente. La pareja de actores llevan casi 23 años casados, y son padres de Jaden, de 21 años, y de Willow, de 19. Se conocieron después de que ella fuera rechazada en el casting para interpretar el papel de la novia del personaje del actor en la exitosa serie The Fresh Prince of Bel-Air, emitida en la década de 1990.

Fuente: Infobae