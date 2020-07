Ya fallecieron 130 trabajadores en salud por Covid-19 y 1.500 se aislaron en Bolivia

Entre abril y los últimos días, 130 trabajadores en salud, que no son médicos ni enfermeras, fallecieron en todo el país y alrededor de 1.500 de ellos se aislaron.

“Hasta el viernes ya tenemos 130 bajas de compañeros y compañeras fallecidos en los distintos departamentos; en La Paz donde se ha incrementado los casos en estos últimos días y donde más fuertemente estamos perdiendo la vida de los compañeros trabajadores, dos o tres por día, se están reportando los fallecimientos”, informó a radio Panamericana la ejecutiva de la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia, Jenny Arias.

Relató que los trabajadores en salud están asegurados en la CNS, pero de esta entidad no reciben ninguna atención y por el contrario son “discriminados” o tienen que esperar al menos tres días para ser atendidos. “Son 1.500 compañeros que están en aislamiento porque no saben si tienen o no la Covid-19; no nos hacen pruebas y lamentablemente la CNS, que es nuestra aseguradora, no nos hace atención y hay que hacer fila tres días”.

El asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, también en Panamericana, admitió este lunes que la situación de los trabajadores en salud “está grave”, incluido los médicos y enfermeras, porque “ha sido diezmado por el coronavirus”.

Anunció que en los próximos días la ministra de Salud, Aidy Roca, y otros dos viceministros, todos infectados con coronavirus, retornarán a sus despachos y será entonces que las preocupaciones de trabajadores en salud “serán consideradas”.

Arias afirmó que a la falta de atención en salud, sus compañeros tienen que acudir a sus fuentes laborales porque son presionados por sus empleadores. “Muchos estamos yendo a nuestros trabajos y no sabemos si estamos contagiados no o no, o si somos sintomáticos; y si no damos positivo en 21 días, tenemos que reincorporarnos a trabajar”, protestó.

La dirigente afirmó que la falta de atención en salud “ha conllevado a que actualmente tengamos tantas bajas” y a ello se suma que “el seguro de vida no existe”, pese a la aprobación del Decreto Supremo Nº 4217, en abril de 2020.

“El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar la contratación de un seguro para los profesionales y trabajadores en salud relacionados con el Coronavirus (Covid-19)”, señala el artículo uno de la mencionada norma vigente.

Arias protestó contra la “indiferencia” de las autoridades regionales y nacionales en favor de la atención médica de sus afiliados y también de médicos y enfermeras, cuyo sector dijo que no es indiferente a sus demandas.

La dirigente precisó que su sector agrupa a “trabajadores en salud, desde técnicos superiores hasta los últimos técnicos manuales” y todos ellos no reciben atención médica de la CNS ni del Gobierno en lo que respecta al seguro de vida.

“Ni el gerente general de la CNS ni en el Ministerio de Salud nos dan audiencia. ¿Dónde podemos acudir? Ahora con la preocupación las familias de nosotros no están exentas de contagio”, afirmó Arias y aseguró que todos sus afiliados al igual que los médicos y enfermeras se encuentran en primera línea contra la Covid-19.