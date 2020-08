28 bebés corren riesgo de perder la vida por falta de oxígeno

El Hospital de la Mujer tiene reserva de oxígeno para 12 horas y 28 neonatos corren riesgo de perder la vida a falta de este elemento. Los diferentes puntos de bloqueo impiden que los carros de oxígeno y otros implementos médicos lleguen hasta los nosocomios.

“Hay 11 bebés que están conectados a ventilador mecánico y con requerimiento de oxígeno, son bebés muy delicados, hoy día ha ido bajando nuestra reserva de oxígeno y nos informan que tenemos cerca de 12 horas de oxígeno, que poniendo balón pueden llegar a 20 horas, pero si se acaba el oxígeno esos bebés no tiene posibilidad de vivir, porque dependen de una máquina”, lamentó el médico Hugo Tejerina, sobre la situación de los neonatos en situación crítica.

Al respecto, el acalde Luis Revilla informó mediante su cuenta de twitter, que 28 bebés están en riesgo de perder la vida por falta de oxígeno. «¿En qué cabeza cabe este bloqueo absurdo e inhumano? Ni en situaciones de guerra se atenta contra enfermos y hospitales. Basta de tanta indolencia y mezquindad!», publicó.

La empresa que provee de oxígeno, Praxair, tiene sus camiones varados en la carretera. “Hay familias detrás de estos bebés que tienen mucha más impotencia que nosotros. No hay ningún otro centro, somos el último eslabón de referencia, no hay centro más complejo. Estos bebés son críticos y no tenemos dónde enviaros”, lamentó Tellería a Red Uno.

El oxígeno debe llegar esta noche, o a más tardar mañana por la mañana para mantener con vida a los neonatos.

Esta semana se registraron varios puntos de bloqueo en el país llamados a convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), ellos exigen que las elecciones nacionales se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre como anunció el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La medida de presión dejó varados camiones de alimentos, medicamentos y oxígeno en las carreteras.