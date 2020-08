6 de agosto: Samuel Doria Medina presentó las líneas del nuevo modelo de desarrollo que propondrá en la campaña

Aprovechando la conmemoración de las fiestas patrias, Samuel Doria Medina, candidato vicepresidencial de Juntos, presentó las líneas del nuevo modelo de desarrollo que propondrá en la campaña, que ha diseñado a partir de lo que llamó su “optimismo incurable”.

“Creo que podemos salir de este momento tan duro no solo para reconstruir lo que teníamos, sino para transformarlo. ¿Cómo hacerlo? No de acuerdo a los intereses de uno u otro grupo social, sino para beneficiar y fortalecer a la nación en su conjunto”, señaló.

Pregunta.- ¿Cuáles son los grandes objetivos a los que apunta su nuevo modelo de desarrollo?

SDM.- Tenemos una tarea fundamental: superar la economía extractivista y dependiente de los recursos naturales no renovables que, con el gas, ha concluido su enésimo ciclo. Está claro que no podemos seguir apostando exclusivamente a este tipo de producción si queremos un crecimiento sostenible, el único que podría superar la pobreza y la desigualdad del país. Creo que podemos diversificar la economía potenciando las cadenas de producción de alimentos para los mercados interno y externo, tanto en el oriente como en el occidente del país. La introducción de semillas avanzadas será la palanca inicial para esto.

Mantendremos y mejoraremos las empresas fiscales, a fin de “darle cuerpo” al Estado, pero orientaremos a este principalmente a dar educación, salud y justicia de calidad a los bolivianos.

El Estado deberá desplegar tres luchas transversales: lucha contra la discriminación, por la igualdad de género y por el ambiente.

Y debemos tener una prioridad: la innovación del pensamiento y la tecnología, a fin de insertarnos en la nueva economía mundial y resolver de formas nuevas viejos problemas nacionales.

Pregunta.- ¿Qué proponen en educación, tan golpeada por la pandemia?

SDM.- Una reforma integral. Hemos visto en este tiempo que no está preparada para el mundo contemporáneo y, por tanto, no prepara a los niños bolivianos para este mundo. Necesitamos educación digital y en inglés para los bolivianos, de modo que no sea un privilegio de los educados en los mejores colegios privados. Educación para un mundo abierto.

Los tres aportes de la educación deben ser: fortalecer la ética privada, para erradicar la violencia intrafamiliar; crear una ética pública, para eliminar la corrupción, y entregar conocimientos prácticos que garanticen la obtención de un empleo. No queremos un país de burócratas sino de emprendedores.

Las personas sienten inseguridad sobre su futuro económico. Hay que diversificar, crear oportunidades económicas por medio de nuevas tecnologías y conocimiento, y facilitar el emprendimiento (CITES).

Pregunta.- ¿Qué pasará con las empresas estatales?

SDM.- Debemos relanzar y poner en marcha a las empresas estatales, para que den empleo, mejoren su productividad y no amenacen el futuro del país. Debemos animar la inversión extranjera en gas con incentivos reales, pero sin perder control de la industria. Debemos resolver la situación legal de las empresas y dotarlas de sistemas eficientes de compras con control de la corrupción.

Pregunta.- ¿Y en el campo político?

SDM.- Reconciliar al país y fortalecer la democracia para que no vuelvan los violentos: no a la reelección, instituciones con fuerza propia, reforma de la justicia, conservación del Estado Plurinacional y lucha contra el racismo y la discriminación.