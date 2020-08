A 35 años del 21060: La oportunidad perdida para dolarizar

Víctor Paz Estenssoro, el mismo autor de la Revolución Nacional de 1952 que había llevado al Estado a controlar la economía del país y, por tanto, el mayor responsable del mayor revés económico que había registrado hasta 1956, fue elegido Presidente de Bolivia por cuarta oportunidad, y el apoyo que consiguió en el Congreso por una alianza firmada con Acción Democrática Nacionalista (ADN), de Hugo Banzer, le permitió contar con un respaldo institucional muy importante para la implantación del programa en su carácter fiscalizador.

Indudablemente, la economía continuaba hundiéndose y lo primero era solucionar urgentemente el problema hiperinflacionario. La descoordinación empresarial que el incremento de los precios había causado entre el aparato productivo y la demanda de bienes más cercanos al consumo, terminó dejando vacíos los centros de abasto.

Casi 30 años después del establecimiento del Plan Eder bajo el primer gobierno de Siles Zuazo, y para iniciar un nuevo y tercer ciclo, el 29 de agosto de 1985 se estableció el Decreto Supremo 21060, que terminó con los dictámenes de la Teoría de la Dependencia. Ya no se trataba de una huida hacia adelante, de una serie de medidas cosméticas o políticas parciales orientadas a prolongar la agonía, sino de agresivas medidas de austeridad acompañadas de una decidida e inmediata –aunque incompleta, como se verá más adelante- reforma estructural de la economía con la liberalización de los mercados, con una fiscalidad moderada y estabilidad institucional.

De tal manera, Paz Estenssoro afirmaba en parte de su discurso:

Luego del sobreendeudamiento y el despilfarro a manos llenas del gobierno, sobre todo durante la década del 70, la destrucción de capital y el raudo proceso de empobrecimiento que se aceleraba a medida que la hiperinflación era alimentada mediante emisión monetaria, resultaba urgente iniciar un proceso de masivo ahorro forzoso y saneamiento patrimonial, cautivando tanto a los ahorradores nacionales como extranjeros privados para rehacer los planes económicos que fuesen viables y permitirles a los empresarios identificar nuevas oportunidades de solucionar problemas de la gente como negocio legítimo. Pero para esto lo primero era que el gobierno y su hipertrofiado aparato burocrático dieran paso a un costado, algo que no sucedería sino hasta mediados de los 90.

En lo que respecta a las medidas de austeridad, una de las más significativas para equilibrar los presupuestos públicos fue la eliminación del subsidio a los carburantes y el despido de más de 21.000 trabajadores mineros de COMIBOL de un total de 27.500, permitiendo una reducción radical del gasto público, del déficit fiscal y, por tanto, de la emisión monetaria que lo financiaba, a la vez que se le impedía al Banco Central la fijación directa de las tasas de interés, se desechaban los controles de precios y se derogaba el decreto de desdolarización. De esta forma, el programa tuvo un éxito notable no sólo en detener la vorágine de precios, sino en prolongar la estabilidad por un tiempo relativamente dilatado.

En cuanto a las reformas estructurales, que eran aplicadas de manera simultánea privatizando muchas de sus atribuciones y competencias o incluso eliminándolas si era preciso, se estableció la liberalización casi por completo del comercio internacional con reformas arancelarias profundas y reduciendo significativa el monto y número total de impuestos, pero, sobre todo, se liberalizó el mercado laboral con el establecimiento de la libre contratación, reduciendo de inmediato y de manera significativa la burocracia estatal, [1] medida que incluyó la eliminación de un gran número de días festivos nacionales.

A pesar de que en octubre de 1985 se registró una caída de más del 50 por ciento en los precios del estaño, y de que los embates de los efectos climatológicos hicieron aún más difícil la transición, con los precios estabilizados por completo, las tasas de crecimiento del PIB todavía negativas, así como las de desempleo que se mantuvieron elevadas mientras la fuerza laboral terminaba de reacomodarse a una nueva realidad, la situación fue mucho más tolerable para el general de la población, pero tan pronto como en 1987 el desempeño de la economía terminó siendo positivo por primera vez en siete años, con un crecimiento del PIB del 2.5 por ciento luego del reacomodo, aunque parcial, del aparato productivo.

Sin embargo, el inicio de los errores comenzó de inmediato cuando la redistribución de la tierra de la Revolución de 1952 quedó intacta, a la vez que Paz Estenssoro si bien desmanteló (liquidó) varias empresas estatales como la Corporación Boliviana de Fomento, y descentralizó el financiamiento y administración de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, no intentó la privatización de ninguna empresa pública que pudiera ser útil en la reconversión productiva para una nueva realidad y la pronta reubicación de sus recursos, incluyendo la mano de obra, en nuevos sectores productivos y de servicios donde fuesen necesitados con mayor urgencia.

La estrategia con la que el plan fue aplicado fue decisiva. Paz Estenssoro conformó un grupo secreto de expertos entre los que en determinado momento se encontró Jeffrey D. Sachs, un economista de 28 años catedrático de la Universidad de Harvard que se había interesado en el fenómeno boliviano desde la primera vez que había escuchado hablar sobre Bolivia y la dictadura de Hugo Banzer gracias a un estudiante suyo:

El estudiante, David Blanco, había sido ministro de economía de Bolivia en la década de 1970. Durante mi primer año de docencia, me había deleitado cuando se presentó como un ex ministro de economía y dijo que estaba siguiendo el curso ¡para tratar de comprender exactamente lo que había hecho mientras desempeñaba el cargo! [2]

Sachs había entendido la gravedad del asunto estudiando la hiperinflación alemana de los años 20, y en cuanto llegó al país manifestó que era posible terminar con la vorágine de precios de la misma manera: mediante la “terapia de shock”.

Sobre las discusiones al interior del grupo secreto, Gonzalo Sánchez de Lozada, un influyente empresario y presidente del Senado que lideraba el grupo, afirmaba:

There was a big discussion whether you could stop a hyperinflation or an inflation period by taking gradualist steps. In this Jeff Sachs was influential. He said all this gradualist stuff just doesn’t work. When it really gets out of control you’ve got to stop it, like a medicine. You’ve got to take some radical steps; otherwise your patient is going to die.

Many people said you had to take it slowly. You have to cure the patient. Shock treatment means you have a very sick patient [and] you have to operate before the patient dies. You have to get the cancer out, or you have to stop the infection. That’s why we coined the phrase that inflation is like a tiger and you have only one shot; if you don’t get it with that one shot, it’ll get you. You have a credibility that you have to achieve. If you keep to gradualism, people don’t believe you, and the hyperinflation just keeps roaring stronger. So shock therapy is get it over, get it done, stop hyperinflation, and then start rebuilding your economy so you achieve growth. [3]