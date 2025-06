Elecciones 2025: «Hasta hace poco no había la alternativa de tomar el gobierno, ahora sí», confiesa Tuto Quiroga

El candidato presidenciable por Alianza Libre propone un programa de salvataje internacional para devolver la estabilidad económica al país

Lourdes Molina Rea

Fuente: El Deber

El candidato a la presidencia por Alianza Libre, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, admite que perseveró durante los últimos 20 años para llegar a estas elecciones y ofrecer un rumbo diferente para el país. Asimismo, resalta la importancia de implementar de manera urgente un programa de salvataje internacional, para devolver la estabilidad económica al país.

En el marco de la entrevista realizada al candidato presidencial de Alianza Libre en el programa YO ELIJO, cuando se le consulta sobre la diferencia de ‘éste Tuto’ con los de elecciones anteriores, Quiroga admite: «yo creo que estaba consciente que este proyecto del MAS, impulsado por la tecnología, venía a destrozar el hemisferio, lo vi de cerca, traté de advertirlo, pero no supe explicarlo», dijo con un tono de desazón.

El análisis que realizó el presidenciable apuntó a que «el populismo gasta todo, cuando liquidan la producción, como pasó con el petróleo o el gas, se acaba la fiesta y llega la crisis; y si no tenemos una válvula democrática no podemos cambiar de rumbo, pero aquí tenemos una oportunidad. Por primera vez, en 20 años, ellos (el MAS) son una minoría y además, fragmentada. Y hay la posibilidad de cambiar de rumbo.»

Textualmente, Tuto admite que «sabía que este proyecto (el del MAS) tenía fuerza». Por eso, es que solo quedaba «contener y defender, y hay que ser sincero, hasta hace poco no había la alternativa de tomar el gobierno. Pero ahora sí. Hemos estado perseverando durante 20 años».

La propuesta fundamental para la crisis

El candidato por Alianza Libre plantea un programa de salvataje internacional con una inyección de divisas internacionales. De esa forma, se lograría generar un clima de certidumbre para los bolivianos.

«Estabilidad hasta navidad, con un programa de salvataje internacional», disparó Tuto en la entrevista. Según Quiroga, «tenemos un boquete fiscal muy grande. El estado gasta mucho más de lo que ingresa. Hoy el Estado cuesta 11 veces más que cuando empezó el gobierno. Lo pagaba con el gas, porque teníamos reservas, contratos, volúmenes y precios a favor».

Sin embargo, «ahora estamos sin combustibles y esto se repone con un programa de salvataje internacional de unos 12.000 millones de dólares. Y se debe hacer al principio (desde la elección), porque lo que no se hace al principio no se arregla, después no hay tiempo».

El candidato fue todavía más específico y recordó que «el 17 de agosto es la única (elección) vuelta congresal y esperemos que haya una mayoría aplastante y se salve la economía y se evite la tiranía, para que el país tenga certidumbre. Ahí se puede trabajar todos los proyectos de ley que se pueda. Hoy hay posibilidades de hacer programas como lo hicieron otros países».

El candidato de Libre detalló que Bolivia es socio y miembro de diversos organismos internacionales a los que se puede solicitar el cofinancimiento en tiempo récord. «Un programa cofinanciado por la CAF, Fonplata, Banco Mundial, BID, con bajos intereses, a largo plazo».

Para Quiroga, lo más imprescindible es «empezar con una avalancha legislativa, desde el 8 de noviembre hasta fin de año, para cambiar todas las leyes, la de litio, impuestos, sistema de justicia, se deben recuperar 20 años perdidos y no hay un minuto que desperdiciar para que el país tenga un puente de estabilidad».

A manera de concluir, Quiroga resaltó que «el sector más preparado para incrementar las exportaciones es el sector que alimenta, el sector agropecuario, y debe alimentar ahora con dólares la economía de los bolivianos. Hasta lograr exportaciones agropecuarias de $us 10.000 millones, hasta el final de la gestión».

