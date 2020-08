A ‘Vitamina’ Sánchez le preocupa que el Apertura no tenga fecha de reinicio

El director técnico de Oriente Petrolero, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, manifestó su entusiasmo por haber retornado a las prácticas, pero no ocultó su preocupación porque no existe una fecha para el reinicio del torneo Apertura. Espera que su plantel no sea golpeado por el coronavirus, por el momento, solo el arquero Romel Quiñónez dio positivo.

‘Vitamina’ aseguró que la alegría de volver a entrenar no solo es suya, también la ve reflejada en el rostro de los personeros del club y de los futbolistas. “Estaban extrañando mucho tener contacto con el césped, con la pelota, más allá de los cuidados que hubieran tenido”, agregó el DT. Asimismo, añadió que reencontrarse como grupo fue especial y más, vestir los colores refineros.

“Lo único que nos preocupa es que no tenemos fecha para el reinicio del campeonato, uno no puede planificar”, afirmó ‘Vitamina’ en el segundo día de trabajo en San Antonio. El conjunto verdolaga fue el tercero en volver a entrenarse en sus instalaciones, después de Bolívar y Wilstermann que deben disputar partidos por la Copa Libertadores.

El entrenador argentino informó que tendrán rutinas especiales para evitar que los jugadores se lesionen, ya que fueron cinco meses de estar inactivos. Sobre el coronavirus, recordó que Quiñónez presenta esta enfermedad y espera que no se propague en la institución que se ha apegado a los protocolos de bioseguridad aprobado por las autoridades.

Hasta el momento, se conoce que el balompié profesional puede reiniciarse en octubre, pero no hay una información exacta porque primero el Ministerio de Salud y las autoridades competentes deben dar el visto bueno.