Activista asegura que sigue latente el riesgo de una guerra civil

Los recientes bloqueos, en los que participaron sobre todo las bases campesinas, han mostrado a un país fracturado y han dejado en claro que sigue latente el riesgo de una guerra civil, aseguró Cesar Escobar, activista del movimiento por los Valores Indígenas, Democráticos y Ambientales (VIDA).

Dijo que los bloqueos han puesto en evidencia “una realidad muy fracturada, que debe ser encarada como tarea urgente por el conjunto de la sociedad y el nuevo gobierno que salga de las urnas, para evitar el peligro de un enfrentamiento violento”.

En declaraciones a la red Erbol, Escobar dijo que está claro que “más allá de los métodos con los que se movilizó a las bases campesinas, lo que se debe tomar en cuenta es que sin campesinos no hay democracia y que, si no se los toma en cuenta, las bases campesinas volverán a las carreteras en el futuro”.

En su opinión, quienes salieron a bloquear “No han podido aún desprenderse de la dependencia discursiva y simbólica de la dirigencia masista que controla a las organizaciones campesinas matrices y que son todo para los habitantes rurales, mediante su organización encaran sus problemas internos, los problemas en la escuela, el acceso a salud, reciben las obras de los gobiernos municipales y los proyectos de las ONG´s, por eso acatan sus convocatorias”.

Cuestionó las muestras de racismo hacia los bloqueadores rurales y periurbanos y lamentó que se los hubiera calificado como “salvajes”, “inhumanos”, “bestias”, entre otros adjetivos, “exacerbando la confrontación y activando dispositivos raciales y étnicos que podrían radicalizar movilizaciones futuras”.

Dijo que el reconocimiento constitucional del carácter plurinacional de Bolivia, las leyes de no discriminación a lo indio y todo el discurso de afirmación étnica, “se encuentran a mitad de cruzar el río en la orilla del racismo y la segregación étnica y social urbana”.

Y según su análisis, “Se quedó a medio cruzar el río porque se revalorizó y potenció lo indígena, pero no se avanzó hacia el reconocimiento y valoración del otro, de aquel que no es o no quiere ser indígena o mestizo. Tampoco se avanzó en la comprensión de los valores, cosmovisión y prácticas sociales del mundo indígena campesino al interior de la sociedad “no indígena” de Bolivia”.

Ante ello, Escobar señaló que urge “instalar una lógica de complementación y de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país”, y aseguró que no corresponde “ni la exacerbación la superioridad del pensamiento indígena sobre los otros componentes de la bolivianidad ni el desprecio de lo étnico identitario”.

Insistió que “en el proceso de exacerbación de las diferencias, es posible llegar a radicalizar las posturas de desprecio mutuo y ponernos al borde de una guerra civil”.

Dijo que es necesario “retejer nuestra realidad social porque está muy fragmentada, fruto de que nos desconocemos unos a otros. El rechazo al otro no es reciente, es histórico, pero es nuestro deber hacer todos los esfuerzos para aprender a conocernos y superar las diferencias”.

Fuente: Erbol