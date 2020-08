Adecop anuncia que las ‘clases virtuales’ seguirán en los colegios privados

ADECOP

La Asociación de Colegios Privados de Santa Cruz (Adecop) decidió continuar con las clases virtuales “con quienes quieran seguir siendo educados para que este año no sea perdido”. Así lo dio a conocer en un comunicado oficial, después de que el Gobierno decidió clausurar el año escolar por las dificultades que se presentaron en medio de la pandemia.

“Las instituciones educativas privadas estarán disponibles para proveer el servicio educativo a los padres que no esté de acuerdo con que este año genere un déficit en la formación de sus hijos”, señala el documento.

Los colegios privados sustentan su decisión en el principio de que el “Estado no puede coartar el acceso a la educación”.

“(El Estado) Tiene atribución jurídica de clausurar el año escolar y disponer por decreto que todos pasen al grado superior, pero no tiene la potestad de impedir que niños y jóvenes pierdan el acceso a la educación y no ejerzan su derecho a recibir una educación continua por los medios disponibles. La formación de los hijos es una decisión del núcleo familiar, no del Estado”, señala el comunicado.

Asimismo, advierte que la decisión de clausurar el año escolar en julio, creará muchos problemas en las unidades educativas privadas, como la posibilidad del cierre parcial o definitivo, y el despido de 30.000 docentes.