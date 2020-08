AFP Previsión BBVA rechaza toma de oficinas y advierte con acciones a manifestantes

La Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión S.A, rechazó la convocatoria de la toma pacífica de sus instalaciones, de parte del denominado Movimiento de Emergencia Nacional por la Devolución de los Aportes de las AFP y la Seguridad Social y advirtió con acciones.

“Advertimos que esta AFP iniciará las acciones correspondientes contra los promotores y las personas que ocasionen cualquier daño o perjuicio al personal, a los afiliados o a nuestras instituciones”, señala un comunicado público de la entidad.

En un video difundido por redes sociales, Orozco, vicepresidente del Movimiento de Emergencia, convoca a la toma pacífica de una de las oficinas en la ciudad de Santa Cruz. El objetivo es presionar a las autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo, a que analicen un decreto o una ley, que garantice la devolución de los aportes que están resguardados en las AFP Previsión BBVA y Futuro de Bolivia. Con esos recursos, indica, los beneficiados podrán enfrentar la pandemia del Covid-19.

“El lunes (24 de agosto), los invito para que nos juntemos en la AFP Previsión BBVA del segundo anillo, ingreso a Equipetrol, con la finalidad de que tomemos las instalaciones de manera pacífica para que ninguno de los empleados ingrese a trabajar. Presionaremos a la AFP para que el martes ingresen al tratamiento de la ley. Esa va a ser la única manera”, sostuvo Yerko Orozco.

La AFP expresó que “el reclamo aparente” para la devolución de aportes, no se encuentra amparado en ninguna normativa vigente y que los servicios de AFP Previsión BBVA, se enmarcan en la ley. “Cualquier cambio normativo debe emerger de las instancias del Estado”, afirmó.

Tras conocer el comunicado, Orozco respondió que, en vez de amenazar a los trabajadores, deben pronunciarse a favor del aportante, estableciendo una solución al pedido. “¿Acaso no somos sus afiliados?, ¿acaso no merecemos respeto? En esta pandemia, necesitamos nuestros ahorros. Déjense de payasadas, que miedo no les tengo”, contestó.