Aguilar: Evo se reúne con dirigentes de 3 a 4 veces por semana; García Linera desapareció

Fuente: Página Siete / La Paz

El senador Omar Aguilar, uno de los legisladores del MAS que lideró una salida a la última crisis del partido azul en medio del bloqueo de carreteras, con una ley de elecciones que terminó ratificando el 18 de octubre como fecha, dijo en el programa En Portada, transmitido por Página Siete, que el expresidente Evo Morales se reúne virtualmente entre tres y cuatro veces a la semana con dirigentes del Pacto de Unidad.

¿Cuál es la situación dentro del MAS?

Los 14 años de gobierno ha generado desgaste natural, el propio partido ha tenido un desgaste natural; antes de 2005 los expresidentes se desgataban en dos o tres años y salían con mucha falta de aceptación de la población. Yo voy a seguir insistiendo en que uno de los pecados capitales de nuestra gestión, no me voy a excluir, ha sido la prepotencia, el abuso, el autoritarismo. En algunos casos creo que nos ha faltado un bañito de humildad previo a octubre de 2019, no sólo del expresidente y sus ministros, sino de los propios asambleístas departamentales, nacionales y alcaldes que pertenecen al MAS. La gente no tolera.La corrupción es algo que no tolera el pueblo y por algo no lo quieren a este gobierno (de Jeanine Añez); hubo denuncias de corrupción, hay que admitir en algunos casos se iniciaron procesos y en algunos se hicieron ver como si hubiera protección.

¿No cree que el MAS sigue la voluntad de Evo?

Alguien decía, va a tardarse buenos años en que haya un nuevo liderazgo, tan fuerte como el de Evo Morales. Aunque usted no le crea, hay muchos dirigentes que le han jurado lealtad, de organizaciones sociales. Posiblemente algunos sectores critican algún actuar de Evo.

¿Qué pasa con Álvaro García Linera?

Para mí prácticamente no tiene mayor posibilidad de aquí a futuro, ya tomó una decisión familiar, optó por una fuente laboral (en Argentina). En lo personal, no va tener nunca más el sitial que ha tenido en el MAS.

¿Le retiraron el apoyo las organizaciones?

Todos conocen que la última candidatura (de Álvaro) ha sido muy cuestionada y quien lo ha respaldado ha sido Evo Morales. No sentía el mismo apoyo en las primeras dos elecciones y Álvaro tomó la decisión de alejarse de la candidatura, pero Evo habló con las organizaciones y tuvo que pedirles que fortalezcamos la unidad y esa era la capacidad de Evo.

¿Álvaro ya no tiene ninguna incidencia?

Absolutamente ninguna, no participa en ninguna reunión como Evo Morales. Todas las reuniones permanentes que hay, de tres a cuatro veces a la semana, con organizaciones del Pacto de Unidad, con el propio binomio de Luis y David, es permanente. Evo se reúne con dirigentes departamentales, provinciales, esa es su actividad. Son reuniones orgánicas de los sectores sociales.