Alberto Fernández afirma que tiene un plan económico y cuestiona las protestas: «No nos van a doblegar los que gritan»

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró este miércoles que su Gobierno «tiene un plan» para reactivar la economía a partir del próximo año, y cuestionó las protestas opositoras del pasado lunes, contra la cuarentena y la reforma judicial que impulsa el peronismo.

«Tenemos un plan y no lo vamos a cambiar. No nos van a doblegar los que gritan, porque los que gritan no suelen tener razón«, manifestó el mandatario durante un acto oficial en el que anunció obras públicas para las provincias de Chaco, Misiones, Córdoba, La Pampa y Salta, por 20.000 millones de pesos (más de 272 millones de dólares).

Según adelantó Fernández, para el mes próximo, en la presentación del Presupuesto 2021, estará detallado ese plan, basado en el «desendeudamiento, acumular reservas, tener un moneda competitiva para favorecer la exportación, tratar de equilibrar lo antes posible el desequilibrio fiscal y tener una balanza comercial positiva».