Alcaldía reporta que hospitales de La Paz no están saturados como hace un mes

Página Siete Digital

El director de Salud de la Alcaldía de La Paz, Cristian Pereira, afirmó este sábado que los hospitales municipales como La Portada o Cotahuma, ya no están saturados para la atención de pacientes con Covid-19 como hace un mes porque –según dijo- la gente comenzó a tomar conciencia de la enfermedad y ahora aplica medidas de bioseguridad.

“Hace tres o cuatro semanas teníamos gente que llegaban a los hospitales y morían, eso se vio en algunas imágenes y eso dio porque cuando comenzó la pandemia la gente no le prestó atención y cuando comenzaron a tener problemas respiratorios quisieron atención en los centros de salud, pero no tuvieron esa respuesta, pero si ustedes ven ahora todo el sistema ahora tiene espacio y eso sucede porque la misma gente ahora se cuida más”, señaló la autoridad edil.

Mencionó que en este momento que los hospitales Cotahuma y La Portada están con su capacidad copada pero no están con alta demanda como hace un mes atrás. Además, el hospital La Merced trabaja también con toda la emergencia Covid y Los Pinos también está habilitada para ese fin. La red hospitalaria municipal, a excepción del hospital La Paz que no atiende pacientes Covid, atienden patologías respiratorias.

“No vemos por el momento ningún tipo de problemas, tenemos espacio, en este momento no hay esa saturación como se dio hace un mes atrás. En nuestros hospitales también, las 80 camas de la Portada y las 60 camas de Cotahuma no están copadas totalmente. Hay pacientes, pero tenemos espacios. La inauguración del Hospital del Sur también ayuda a que el sistema no colapse, porque se tiene 16 equipos UTI y otras 100 camas para internación”, insistió Pereira.