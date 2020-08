Alumnos a la deriva entre padres que denuncian abusos y colegios en crisis

Fuente: Página Siete

Leny Chuquimia / La Paz

Tras la clausura del año escolar -disposición que fue anulada ayer por un dictamen del Tribunal Departamental de Justicia que el Gobierno apelará-, la continuidad de la educación de niños y adolescentes del país está a la deriva. Los padres denuncian abusos en los contratos para los cursos complementarios, mientras que los colegios particulares atraviesan su peor crisis.

“Es preocupante. Los empresarios de la educación usan desinformación y amenazas para obligar a los padres a firmar contratos para cursos hasta diciembre, incluso con título ejecutivo civil que implica el pago de deuda con sus bienes”, reclamó Israel Quino, presidente de la Asociación Nacional de Padres y Madres de Familia de Colegios Particulares.

“Se debe ver dos puntos: el valor de la educación y el precio. Pensar más allá de la inmediatez sino en la formación de los jóvenes y niños”, indicó Adriana Lanza, educadora y coordinadora de un establecimiento particular.

Desde la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) y el Ministerio de Educación se explicó que estos cursos de reforzamiento son voluntarios y no condicionan la entrega de libretas o títulos de bachiller ni cupos.

Página Siete accedió a cinco contratos y circulares que diferentes colegios de La Paz usaron para la inscripción en los cursos complementarios. En ellos hay cláusulas que los padres califican como excesivas.

“Es un abuso”, señaló un padre de familia ante el “documento privado” para inscribir a su hijo en los cursos. En el acápite respectivo al pago señala que de haber mora el colegio podrá realizar un “cobro judicial”, sin necesidad de requerimiento, vía ejecutiva. Además, el documento pide la autorización para que el establecimiento acceda a información financiera, judicial y comercial de los padres de los estudiantes en un buró supervisado por la ASFI.

“Dicen que es voluntario pero prácticamente nos obligan a tomar estos cursos”, afirmó otro padre. Mostró un documento en el que un colegio asegura la continuidad de clases para los alumnos que pagaron las cuotas de todo el año y pone condiciones para los que acaten la clausura oficial.

“En la próxima gestión estos estudiantes deberán volver al establecimiento con las mismas capacidades cognitivas que los estudiantes que darán continuidad a su formación”, dice la circular.

Maestros y padres rechazaron las medidas educativas.

Pese a la advertencia, el documento no incluye los contenidos que se brindarán en estos cursos voluntarios. Tampoco explica cómo se evaluará el nivel de los alumnos que no los tomen.

Otro establecimiento advierte en un comunicado que los cupos de los estudiantes que no se inscriban en estos cursos quedan en custodia del colegio. Además, “apela a que quienes no estén de acuerdo con la gestión educativa” por “coherencia” busquen otro colegio. Esta unidad educativa sí presentó un programa de contenidos y avance.

“Hemos pedido reunirnos con la dirección pero no nos responden y toda información llega sólo por los regentes”, explicó una mamá. El colegio de sus hijos comunicó que ante la clausura del año escolar desconoce toda dirigencia de los padres de familia.

En este caso, la habilitación de los cursos complementarios se condicionó a la cantidad de estudiantes. El costo fue rebajado porque apenas el 35% de los alumnos se inscribieron y requieren un 50%. De lo contrario, estos cursos también serán cerrados.

La Resolución Ministerial 50/2020

Art.1 Disponer la Clausura de la Gestión Educativa y Escolar – 2020 del Subsistema de Educación Regular, en todo el territorio nacional y la promoción de los estudiantes al curso inmediato superior.

Disponer la Clausura de la Gestión Educativa y Escolar – 2020 del Subsistema de Educación Regular, en todo el territorio nacional y la promoción de los estudiantes al curso inmediato superior. Art.2 Con la finalidad de habilitar a los bachilleres de las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio del Subsistema de Educación Regular, para su ingreso a Instituciones de Educación Superior de Formación Profesional, el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas implementará el funcionamiento de cursos de nivelación.

Con la finalidad de habilitar a los bachilleres de las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio del Subsistema de Educación Regular, para su ingreso a Instituciones de Educación Superior de Formación Profesional, el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas implementará el funcionamiento de cursos de nivelación. Art.3 EI Viceministerio de Educación Regular, a través de las Departamentales de Educación, Direcciones Distritales Educativas, Direcciones de Unidades Educativas fiscales, privadas y de convenio, ·quedan encargadas del cumplimiento estricto de la presente disposición normativa.

EI Viceministerio de Educación Regular, a través de las Departamentales de Educación, Direcciones Distritales Educativas, Direcciones de Unidades Educativas fiscales, privadas y de convenio, ·quedan encargadas del cumplimiento estricto de la presente disposición normativa. Anulación La tarde del miércoles el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respondiendo a una acción popular, anuló la resolución de clausura del año escolar. Resolvió conceder la tutela en favor de los accionantes e instruyó a que el Ministerio de Educación, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, provea una política pública integral para garantizar por todos los medios el derecho a la educación de los ciudadanos.

Educadora: El Gobierno abandonó vías alternativas

“Bolivia es el único país del mundo donde el Gobierno abandonó las vías alternativas para educar en situaciones de crisis”, indicó la educadora y coordinadora de educación particular Adriana Lanza.

Señaló que con la clausura, los colegios particulares, que ya habían iniciado un proceso positivo de avance virtual, se vieron en un conflicto con los padres sobre la continuidad de las clases.

“Nos hemos visto en la dificultad de lidiar con los papás que no quieren pagar y los que consideran que sus hijos no están recibiendo una educación igual a la presencial. Y claro que también hay que tomar en cuenta que no todos los papás cuentan con los recursos necesarios para acceder a estas clases”, dijo.

El Ministro de Educación afirmó que la clausura no implica que la educación se detenga.

Para Lanza hay dos puntos que evidencian la situación de la educación en el país: el valor que se le da y el precio. “En Bolivia no se valora y es lo primero que se va a sacrificar. Entonces los colegios que se han sacrificado para que los maestros se capaciten y puedan acceder a herramientas que les permitan continuar su labor han quedado afectados, pese a su visión de no detener la educación ante la clausura del año escolar”, sostuvo.

Por otro lado también están los pagos. ¿Con qué se sostienen las unidades educativas si es que no hay un reglamento para cobrar lo que consideramos justo y posible?, cuestionó. Estimó que los ingresos de los colegios se han reducido hasta en un 50%.

“En ese sentido continuar con nuestros profesores amerita una visión humana y que valore la educación y el trabajo de los educadores en base a que se logren las expectativas trazadas para nuestros estudiantes”, señaló. Según el Viceministerio de Educación Regular, en la educación privada cada caso es particular y que tres de cada cuatro maestros están en el sistema privado y fiscal .

Colegios advierten con problemas en 2021

Establecimientos cerrados, estudiantes buscando cupos en el sistema público y falta de condiciones para impartir educación de calidad son algunos de los problemas que preocupan a Andecop Cochabamba. La asociación pide que colegios y padres de familia traten estos temas lo antes posible.

“Por el momento es difícil hacer un conteo de cuántos colegios no van a retomar funciones la próxima gestión, porque aún están en el proceso. Pero varios ya anunciaron su cierre definitivo. Lo que nos preocupa es qué vamos a hacer al año. Si esto pasa habrá estudiantes buscando cupos en el sistema particular y fiscal”, manifestó el presidente de la Asociación de Colegios Particulares de Cochabamba Genaro Durán.

Explicó que en muchos casos las familias que están siendo golpeadas por la crisis tendrán que optar por el sistema fiscal porque se han quedado sin ingresos o porque han vuelto a sus regiones de origen. Esto implica que a su dificil situación, en los próximos meses se sumará la dificultad de buscar un colegio público para sus hijos.

“Sabemos que es muy difícil conseguir un cupo en el sistema fiscal. Cada año se hacen filas para conseguir espacio y tampoco hay la infraestructura estatal para cogerlos. De por sí los colegios fiscales ya están con más alumnos de los que pueden acoger”, manifestó Durán.

Señaló que entre los afectados están los mismos profesores y administrativos de los colegios particulares que con la clausura del año escolar han quedado sin trabajo.

El Magisterio de Colegios Privados de Bolivia señaló que hasta la semana pasada, estas unidades educativas prescindieron del 25% de su plantel docente. Los más afectados son los maestros de ramas técnicas pues, aunque preparan los cursos complementarios, los padres priorizan otras materias.

Asimismo, quedan pendientes temas como las clases semipresenciales, virtuales y las medidas de bioseguridad para la siguiente gestión.

Educación y Covid

El 10 de marzo Bolivia confirmó los dos primeros casos de personas infectadas con Covid-19. Días después se decretó la cuarentena que cerró todo centro educativo.



Oruro

Fue el primer departamento en confirmar un contagio, el 10 de marzo. De inmediato sus autoridades decidieron armar un cerco epidemiológico y para el día siguiente se ordenó la suspensión de clases.

Bolivia

Dos días después, el 12 de marzo, la presidenta Añez anunció la suspensión de las labores educativas en todo el país. El año escolar, que apenas había comenzado un mes antes, fue interrumpido.

Virtual

Universidades y colegios optaron por la educación virtual. Sin embargo, semanas después se pidió su suspensión por la falta de acceso de muchos estudiantes.

Pago

Para abril los padres de familia de los colegios particulares denunciaban el cobro de pensiones sin que se haya pasado clases, exigieron un descuento y la dotación de internet.

Decreto

El 6 de junio el Ministro de Educación presentó el reglamento para la educación virtual y anunció que por el momento no se retomará la enseñanza presencial. Descartó el despido de educadores.

Cierre

El 12 de julio Cárdenas anunció que ningún alumno sería reprobado. Dos semanas después, el 31 de julio, se cerró el año escolar y se instruyó que los alumnos pasen al curso superior.