Ama sua, ama llulla y ama wawa mikhuy

Son apuntes al vuelo para escribir un libreto y entrar en ese campo enriquecedor que los mexicanos y argentinos tienen monopolizado; la Telenovela. Aquí todo es ficción; pero todo es verdad. Ficción de realidad, realidad de ficción, ficción de ficción.

El personaje de la telenovela, nunca se imaginó de su amplio y acelerado periplo desde Orinoca y las ovejas hasta el Chapare, con el fútbol, la coca y las wawuas; luego la Presidencia, sus aviones, palacios y museos, las púberes mozuelas y finalmente, pero no por último, su solaz descanso bonaerense, desafinando con permanentes graznidos y tuits para no aburrirse.

No lo puedo creer!! Dice cada vez y tiene toda la razón, sin el fútbol, la coca, su cara de indígena y el Foro de San Pablo, esto no hubiera sucedido.

Reseñan los cronistas que cuando la OEA denuncio el fraude electoral y la comunidad democrática internacional lo estigmatizó, se escapó robándose una wawua, para que lo atienda en sus necesidades primarias; porque él no llegó a secundaria, ni regalando las ovejitas de su papá.

Y las historias se repiten: “La fiesta del chivo” de Vargas Llosa en la República Dominicana y con Leónidas Trujillo, se repite en el Estado Chapareño con el Aquelarre del Macho Cabrío. En charlas de cocina se comenta que el Cabrío, en su menú cotidiano contempla niñas desenvueltas; las que devora y embaraza con complicidad de sus familiares, comprados con un plato de lentejas y ensalada de verde$.

En enero del 2017 manifiesta que quiere cambiar la Constitución para dar cadena perpetua a los pedófilos y ahora janiwa!.

La valiente abogado de uno de los casos de estupro y pedofilia, declaró que las madres en el Chapare tenían la obligación de llevar a sus hijas de entre 12 y 14 años a las reuniones donde participaba el Jefazo. “Obligaban a las madres que tenían hijas entre esas edades a llevarlas (a las reuniones) para que sea él quien escoja como si fuera un harem”. Que hermoso es ser el Rey.

Noemí, otro personaje, en su declaración a la Policía señaló que sus padres pagaron sus viajes a México y Argentina, ya que ganaban 9 mil bolivianos administrando los baños públicos en Sacaba. “Este es un buen negocio, se saca hasta dos mil bolivianos por día, eso sin contar la coca”, dijeron los vecinos.

Este Mercado con los baños, son parte del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” y está bajo la dependencia de la Alcaldía de Sacaba, controlada políticamente por el MAS. “Pecunia non olet, Evo cumple”.

Un Yatiri que sabe; dice que el Jefazo no es pedófilo (pedo, ventosidad y filo, amante, en latín). Él es el experto en polvos, de los blancos y de los otros y otras; él solo ama y huele los billetes verdes, polvos blancos y sapos imberbes.

Hermann Tertsch que pertenece a las filas de VOX de España afirmó: “El abuso de menores y el estupro de Morales van a tener una respuesta en el Parlamento Europeo”. Con esto el Jefe aumenta su gran notoriedad internacional; ¡que orgullo para el MAS!, Jallalla hermano.

El personaje tuvo una brillante trayectoria en su vida; cuando niño pastoreaba las ovejas de su papá, ahora gracias al Castrochavismo pastorea a los bolivianos. No sabemos a quién cuidaba y quiere más.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com